MADARIAGA: Por orden provincial se pondrá en marcha el Operativo Aurora en las escuelas

En el día de ayer la Estación de Policía de Madariaga
recibió una orden del Gobierno Provincial de la Provincia de Buenos Aires para
activar el “Operativo Aurora” en los establecimientos educativos.
Según el comunicado se afectarán 3 móviles y 6 efectivos
policiales en los horarios picos (aún no comunicaron en cual/es edificio/s).
La causa de esto es la ola de amenazas de tiroteos que están
apareciendo en distintos puntos del país y en la Provincia de Buenos Aires
(escrituras en baños, retos virales), lo que llevó a una preocupación
generalizada.
La implementación de dicho operativo NO significa que haya
un hecho concreto en marcha, sino que se busca evitar cualquier riesgo y llevar
tranquilidad a la comunidad.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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