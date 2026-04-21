MADARIAGA: Por orden provincial se pondrá en marcha el Operativo Aurora en las escuelas

MADARIAGA





En el día de ayer la Estación de Policía de Madariaga recibió una orden del Gobierno Provincial de la Provincia de Buenos Aires para activar el “Operativo Aurora” en los establecimientos educativos.

Según el comunicado se afectarán 3 móviles y 6 efectivos policiales en los horarios picos (aún no comunicaron en cual/es edificio/s).

La causa de esto es la ola de amenazas de tiroteos que están apareciendo en distintos puntos del país y en la Provincia de Buenos Aires (escrituras en baños, retos virales), lo que llevó a una preocupación generalizada.

La implementación de dicho operativo NO significa que haya un hecho concreto en marcha, sino que se busca evitar cualquier riesgo y llevar tranquilidad a la comunidad.