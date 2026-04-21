Madariaga a la vanguardia regional: Veterinarias locales se especializaron en Gestión de Zoonosis

MADARIAGA

En un paso fundamental para la salud pública de la ciudad, el equipo de Bromatología y Zoonosis local ha alcanzado un nuevo hito de profesionalización. Las médicas veterinarias Lucía Amigorena, Diana Blanco y Magdalena San Miguel obtuvieron recientemente la Diplomatura Superior en Gestión de Centros de Zoonosis y Afines, dictada por la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).





Este logro posiciona a Madariaga como el primer municipio de la zona en contar con profesionales específicamente formados en esta disciplina, marcando un precedente en la gestión sanitaria regional.





Esta instancia de capacitación no solo representa un logro individual, sino también un avance significativo para el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a la sanidad, el bienestar animal y la convivencia responsable.





“La formación en gestión de zoonosis cobra hoy una relevancia estratégica, en un contexto donde las problemáticas sanitarias requieren abordajes integrales, interdisciplinarios y con fuerte anclaje territorial” explicaron desde el área.





Contar con profesionales capacitados permite mejorar la prevención, el control y la respuesta ante enfermedades zoonóticas, así como también promover acciones de educación y concientización en la comunidad, en línea con el enfoque de “Una Salud”, cada vez más necesario frente a los desafíos actuales.