MADARIAGA: Hurtaron pertenencias de una camioneta estacionada mientras su dueña estaba en un bar

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Según el relato de la víctima, el episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando dejó su camioneta Toyota Hilux gris, doble cabina, estacionada sobre calle Perú, entre Costa Rica y Nicaragua. El vehículo había quedado sin medidas de seguridad, ya que no fue cerrado con llave ni contaba con alarma activada.





Horas más tarde, alrededor de las 2:30, al salir de un bar de la zona, la propietaria constató que autores ignorados habían abierto la camioneta sin provocar daños visibles y se llevaron diversos objetos personales y documentación.





Entre los elementos sustraídos se encuentran una billetera con documentación, la cédula de conducir, tarjetas bancarias —de débito y crédito—, la cédula de identificación del vehículo, documentación correspondiente a otro rodado de su propiedad y la constancia del seguro.





Además, los delincuentes se llevaron un maletín de tela que se encontraba en el asiento trasero, el cual contenía un compresor a batería.