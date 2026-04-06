MADARIAGA: Hurtaron pertenencias de una camioneta estacionada mientras su dueña estaba en un bar

Según el relato de la víctima, el episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando dejó su camioneta Toyota Hilux gris, doble cabina, estacionada sobre calle Perú, entre Costa Rica y Nicaragua. El vehículo había quedado sin medidas de seguridad, ya que no fue cerrado con llave ni contaba con alarma activada.
Horas más tarde, alrededor de las 2:30, al salir de un bar de la zona, la propietaria constató que autores ignorados habían abierto la camioneta sin provocar daños visibles y se llevaron diversos objetos personales y documentación.
Entre los elementos sustraídos se encuentran una billetera con documentación, la cédula de conducir, tarjetas bancarias —de débito y crédito—, la cédula de identificación del vehículo, documentación correspondiente a otro rodado de su propiedad y la constancia del seguro.
Además, los delincuentes se llevaron un maletín de tela que se encontraba en el asiento trasero, el cual contenía un compresor a batería.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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