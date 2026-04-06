MADARIAGA: Denunciaron una violenta agresión a la salida de un boliche y señalan a un grupo de mujeres y a la ex pareja de la víctima

MADARIAGA





Una joven denunció haber sido víctima de una violenta agresión durante la madrugada a la salida de un local nocturno, en un hecho que involucró a varias personas y que dejó como saldo lesiones físicas y una nueva presentación judicial.





De acuerdo a su testimonio, el episodio ocurrió cerca de las 3:30 en una cervecería ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y Mitre, donde se encontraba junto a una amiga. Mientras bailaba con un conocido, la situación se tornó tensa cuando otra mujer se acercó desde atrás, la tomó del cabello y comenzó una confrontación verbal que rápidamente escaló.





Según la denunciante, a partir de ese momento se desató una agresión física en la que participaron varias mujeres y también su ex pareja. En medio de empujones, golpes de puño, patadas y tirones de pelo, tanto ella como su amiga y el joven que la acompañaba resultaron atacados. La situación fue descripta como una “batalla campal”, en la que le resultó difícil identificar con precisión a cada agresor.





La joven indicó que sufrió hematomas en brazos y cuello, lesiones que posteriormente fueron constatadas por un profesional médico tras ser trasladada a un centro de salud. La intervención del personal de seguridad del lugar permitió separar momentáneamente a los involucrados.





Sin embargo, el conflicto continuó en el exterior del local. Siempre según su relato, al salir en busca de su amiga, volvió a ser interceptada por el mismo grupo, que nuevamente la agredió físicamente. En ese contexto, señaló que su ex pareja se encontraba presente y, lejos de intervenir para frenar la situación, se burlaba de lo que ocurría.





Ante la llegada de efectivos policiales, los presuntos agresores se retiraron del lugar. Posteriormente, la joven logró reencontrarse con su amiga, quien la acompañó al hospital para recibir atención médica.





En su declaración, también detalló antecedentes de conflictos con su ex pareja, con quien mantuvo una relación durante seis años y tiene tres hijos en común. Señaló que ya lo había denunciado anteriormente y que existieron medidas cautelares que actualmente no se encuentran vigentes. Además, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp meses atrás.





La causa quedó en manos de la justicia, que deberá avanzar en la investigación para determinar responsabilidades en un hecho que generó preocupación por el nivel de violencia registrado.