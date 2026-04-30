MADARIAGA: Cayó detenido Teo Solís por estafas reiteradas en Madariaga y la región

MADARIAGA

Teo Solís de 21 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda del Barrio Norte de General Madariaga, acusado de haber cometido una serie de estafas vinculadas a falsas ventas de celulares y motocicletas que afectaron a vecinos de distintas ciudades de la región.





La investigación se originó tras varias denuncias radicadas en General Madariaga, Pinamar y Dolores que trascendieron en distintas entrevistas y publicaciones de CNM durante los últimos meses de 2025. Según pudieron reconstruir los investigadores, el sospechoso ofrecía productos importados a través de redes sociales y solicitaba pagos anticipados en concepto de seña, aunque luego nunca entregaba los artículos prometidos.





De acuerdo a la pesquisa, las publicaciones se realizaban mediante una cuenta identificada como “SHOP.APPLE.PINAMAR”, desde donde promocionaban principalmente teléfonos celulares de alta gama y otros productos electrónicos.





Las víctimas relataban una modalidad similar: después de acordar la compra, entregaban importantes sumas de dinero —en muchos casos en dólares— y, una vez vencido el plazo de entrega pactado, el vendedor dejaba de responder mensajes o cortaba toda comunicación.





Uno de los casos investigados corresponde a la supuesta venta de un iPhone 15 Pro Max por el que un joven habría entregado 1.400 dólares en efectivo sin recibir nunca el dispositivo.





Otra de las denuncias apunta a una falsa operación vinculada a una motocicleta de competición. En ese episodio, un vecino denunció haber abonado 3.600 dólares como adelanto para adquirir una Honda CRF 450 que jamás fue entregada.





Durante el allanamiento realizado por personal policial se secuestró un teléfono celular iPhone 15 azul que será sometido a pericias tecnológicas para intentar obtener más pruebas relacionadas con la causa.





Según trascendió, la investigación permitió esclarecer al menos seis hechos ocurridos entre 2025 y los primeros meses de 2026 y debió intervenir la Fiscalía General de Dolores para agrupar todas las denuncias en la fiscalía de Graciela Andriulo.





Tras la detención, el acusado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a sede judicial en Dolores para prestar declaración en el marco de la causa por estafas reiteradas.