MADARIAGA: Allanamientos positivos y cuatro imputados por el robo de la moto en la Escuela Normal

MADARIAGA





Tras una rápida investigación, la policía logró esclarecer el robo de una motocicleta Honda Tornado 250 ocurrido días atrás en el estacionamiento de la Escuela Normal de General Madariaga. El operativo culminó con allanamientos positivos en Mar de Ajó, el secuestro de elementos clave y cuatro personas imputadas.





El trabajo fue llevado adelante por el Grupo de Tareas Operativas (GTO), con apoyo en las cámaras de seguridad del municipio. A partir del análisis de las imágenes, los investigadores lograron identificar dos motocicletas utilizadas en el hecho: una Keller 110cc y una Corven 110cc, cuyos dominios permitieron avanzar hacia la zona de Mar de Ajó y Nueva Atlantis.





En paralelo, un llamado al 911 alertó que la moto sustraída había sido descartada en la zona de playa, donde fue finalmente recuperada por personal policial.





Con las órdenes judiciales correspondientes, se realizaron allanamientos en domicilios de Mar de Ajó. En una vivienda de calle Falucho fue identificado un joven de 21 años, donde además se secuestraron cascos, indumentaria utilizada en el hecho, dos cuadros de motocicletas con numeración suprimida, partes de una moto de 250cc y un teléfono celular.





Asimismo, en las inmediaciones se halló la moto Corven utilizada en el robo y, en otro domicilio cercano, se identificó a una mujer de 22 años como propietaria de la motocicleta Keller, que también fue incautada.





Además de estas dos personas, otras dos quedaron imputadas en la causa, que fue recaratulada como “robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública”, sumado a la infracción por tenencia de autopartes con numeración suprimida.





En el operativo colaboraron efectivos del GAD de La Costa y personal policial de Nueva Atlantis. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la justicia, mientras que los elementos secuestrados fueron trasladados a General Madariaga para avanzar con la investigación.