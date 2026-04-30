Lorenzo Lamas, feliz con su romance con Heather Locklear: “Es la mujer más increíble que he conocido”

Lorenzo Lamas rompió el silencio y se mostró muy feliz con su flamante romance con la icónica actriz de Melrose Place , Heather Locklear , a quien conoce desde hace cuatro décadas.

El actor de Renegado brindó una entrevista a Fox News Digital y aseguró que jamás se le habría ocurrido que en algún momento de su vida iba a vivir un romance con aquella actriz que conoció cuando los convocaron para posar juntos para la portada de la revista Playgirl . “La respuesta corta es no. Quiero decir, he pasado por muchas pruebas y errores, y ella es la mujer más increíble que creo haber conocido ”, dijo.

FULL CIRCLE: Lorenzo Lamas finds love with Heather Locklear 40 years after their iconic Playgirl cover shoot. https://t.co/alU3X4k2l6

Sus declaraciones se producen días después de que él y Locklear hicieran su primera aparición pública como pareja en la Chiller Theatre Expo 2026 en Nueva Jersey. Allí, según informa People , se los vio felices y muy enamorados. Además, a muchos les llamó la atención que hayan decidido ir totalmente engamados: los dos fueron vestidos íntegramente de negro.

Cuando Locklear y Lamas se cruzaron por primera vez en aquella sesión de fotos de 1983 , eran dos de los jóvenes más bellos y prometedores del mundo del espectáculo. Ella se había convertido en una de las protagonistas de Dinastía y él brillaba en Falcon Crest .

En diciembre de 2025, Lamas compartió en sus redes la recordada portada y reflexionó: “ ¡No puedo creer que esto haya pasado hace 43 años! Nota al margen: bañadores ajustados solo bajo petición"

La primicia sobre el inesperado romance la dio el portal TMZ . El medio publicó una serie de fotos donde se ve a la pareja en la cocina de un restaurante en Las Vegas en diciembre de 2025 durante la celebración de Año Nuevo. Lamas y Locklear posaron con el chef Barry Dakake en Barry’s Steakhouse, un local ubicado dentro del Circa Resort and Casino.

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Según el medio, Lamas, de 68 años, y Locklear, de 64, están juntos hace varios meses . La relación está tan afianzada que incluso los artistas ya planean realizar una presentación oficial con los hijos de ambos.

I cannot believe that this was 43 years ago! Side note, speedos on request only #HeatherLocklear #Playgirl #80s pic.twitter.com/M1mf4FK47K

Lamas se casó por primera vez en 1981 con la modelo Victoria Hilbert. Sin embargo, su matrimonio duró apenas dos años. Fue “una mala decisión” , dijo quien en 1983 volvió a dar el sí con su agente de prensa, la joven Michele Smith . Con ella tuvo sus dos primeros hijos, Alvaro Joshua y Shayne , pero su vínculo también terminó al cabo de un par de años y de la peor forma: ella lo denunció por violencia de género y acoso.

En 1989, la estrella de acción volvió a intentarlo e intercambió anillos con Kathleen Kinmont . Esa unión generó un fuerte escándalo. La joven era la hija de 18 años de Abby Dalton, su compañera en El renegado, quien reaccionó con furia a la relación. El enojo de Dalton tuvo, años después, su explicación: en ese momento se rumoreaba que Lamas era el padre de la hija de Daphne Ashbrook, otra de sus compañeras de elenco. Esa información se confirmó más adelante. El actor se divorció de Kinmont en 1993.

Su cuarta esposa fue la modelo de Playboy Shauna Sand. Con ella, Lamas volvió a convertirse en padre de tres hijas: Alexandra, Victoria e Isabella. Si bien fue uno de los matrimonios que más le duró (estuvieron casados desde 1996 hasta 2002), también fue uno de los más escandalosos: su mujer le había sido infiel con su hijo mayor Alvaro Joshua. La relación, por supuesto, también se rompió.

Tras varios años de soltería, el actor volvió a apostar al amor en 2011 , cuando se casó con Shawna Craig en Cabo San Lucas. Su quinta esposa no solo fue su compañera durante siete años, sino la mujer que llevó en su vientre a su nieto durante nueve meses. Al parecer, su hija Shayne no podía volver a quedar embarazada y entonces su madrastra se ofreció a ayudarla. Casi un año después del nacimiento del pequeño, el actor descubrió que su mujer lo engañaba con un fisicoculturista.

Aquella traición no hizo que Lamas dejara de creer en el amor. A mediados de 2021 anunció su sexto compromiso. “Es el amor de mi vida. Ambos sentimos que nos tocó la lotería. Desde nuestro primer abrazo, ella me mantuvo cautivo”, declaró en un romántico posteo de Instagram para presentar a su nuevo amor, una modelo y escritora -casi 30 años menor- llamada Kenna Nicole Scott. En julio de 2025 el actor fue a Tribunales y solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”.

Locklear, por su parte, estuvo casada dos veces : primero desde 1986 hasta 1993 con Tommy Lee, el baterista de Mötley Crüe que luego se convertiría en esposo de Pamela Anderson. Más adelante, la actriz inició una relación con el guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, con quien se casó en 1994. La pareja le dio la bienvenida a Ava en 1997. Una década más tarde, Locklear y Sambora se divorciaron.

La actriz también estuvo brevemente comprometida en 2011 con su compañero de reparto en Melrose Place, Jack Wagner. Su relación más reciente fue con Chris Heisser, con quien se comprometió en junio de 2020 y de quien se separó en mayo del año pasado.

Fuente: La Nación