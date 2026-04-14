Llevaban a su hijo a un torneo de fútbol, chocaron de frente contra un camión y murieron

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Cuatro integrantes de una familia radicada en la localidad de Carlos Pellegrini, al oeste de esta capital, que se dirigía hacia San Martín de las Escobas, al sur, trasladando a un hijo que debía participar de un encuentro deportivo, fallecieron este domingo a media mañana como consecuencia de un choque frontal entre una camioneta y un camión en la Ruta Nacional 34, conocida hace años como la “ruta de la muerte”.

Las víctimas mortales son dos adultos y dos menores de 1 y 6 años. Además, otro niño de 7 años que viajaba en el vehículo y era amigo del hijo mayor del matrimonio resultó con diversas heridas, fue trasladado a un hospital de la zona y se encuentra fuera de peligro, según dijeron a LA NACION fuentes policiales.

El siniestro ocurrió cerca de las 10 de este domingo a la altura de la localidad santafesina de Cañada Rosquín, en el kilómetro 134 de la traza. La Ruta Nacional 34 es considerada la “ruta de la muerte” principalmente por su altísima tasa de siniestros fatales, pésimo estado de infraestructura y el intenso flujo de transporte pesado. Conecta cinco provincias (Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy) y registra un promedio elevado de muertes por kilómetro, según informes oficiales.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de frente y terminaron sobre la banquina, añadió la fuente.

En la zona se desplegó un amplio operativo de seguridad que requirió la intervención de efectivos policiales, bomberos voluntarios y servicios de emergencias médicas tanto de Cañada Rosquín como de localidades vecinas.

Por otra parte, si bien los vehículos involucrados no obstruían la cinta asfáltica, el tránsito, hasta pasado el mediodía, se realizó de modo asistido para permitir las labores de los peritos y el retiro de los cuerpos.

Hasta mitad de esta tarde no habían sido suministradas las identidades de las víctimas, a la espera de las notificaciones legales correspondientes.

Esta tarde se confirmó que el menor sobreviviente fue derivado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassa”, de la capital provincial, donde permanece internado fuera de peligro, según los primeros informes.

Como consecuencia del siniestro mortal que enluta a conocidas familias de la región, la Liga Departamental de Fútbol San Martín emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión inmediata del torneo de fútbol juvenil “Cachorritos”, en el que participaba uno de los menores fallecidos.

Luego del anuncio oficial de la suspensión de la fecha deportiva, la Liga Departamental señaló en un comunicado: “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad”.



