El desesperado pedido que había hecho la mujer policía que fue asesinada de un tiro en la cabeza por su hijo

Mientras avanza la causa por el crimen de Rosalía Yamila La Roza , la policía que fue asesinada de un disparo por su hijo de 15 años, se conoció el desesperado pedido que la mujer realizó antes de su muerte.

“Su madre buscó ponerle límites porque se le estaba escapando de las manos. Villa Gobernador Gálvez es grande y chico a la vez. Él odiaba a su madre. Mi hija pidió auxilio hace seis meses, cuando terminaron las clases y él se llevó materias”, explicó Rosa, madre de la víctima y abuela del acusado.

En su relato, la mujer aseguró que la agente había intentado ponerle límites a su hijo y que la situación se había vuelto difícil.

Además, contó que poco antes del crimen, la mujer había intentado acercarse a él para contenerlo. “Un mes antes de que la matara ella lo llevó a Mar del Plata con su novia , también menor, las primas, con tal de darle una contención. No sabía qué más hacer”, agregó.

La abuela del adolescente insistió en que su hija había dedicado su vida al joven: “Nunca vio que quería protegerlo, cuidarlo. Vivía por y para él”.

Rosa también recordó a la víctima y cuestionó el manejo del caso: “Mi hija era una madre impecable. No se merecía morir en manos de este pibito”.

El juez Estanislao Surraco resolvió prorrogar la permanencia de L.A. en un centro especial fuera del departamento Rosario y dispuso que sea sometido a una evaluación por parte de una junta de salud mental.

Sobre la situación de la familia y del chico, la abuela fue letal: “Este delincuente asesino no es mi nieto. Lo destierro de mi familia. ¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?”, sostuvo en diálogo con el medio El Tres .

En ese sentido, completó: “Estamos destrozados. Tenía siete hijos, ahora me quedan seis. No sé cuánto tiempo más lo van a tener en un lugar preservado. A nosotros nos dicen que no podemos hablar, que está todo en secreto. Me cansé del secreto. Soy la mamá, perdí a mi hija en manos de este chico, no me voy a callar más”.

Fuente: TN