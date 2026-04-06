Día 38 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este lunes 6 de abril en su 38° día de guerra . En el marco del Domingo de Pascua, Israel bombardeó el Líbano e Irán respondió con una andanada de misiles sobre el estado israelí, que generó destrozos en la ciudad de Haifa. Estados Unidos celebró el rescate del tripulante del F-15 derribado en suelo iraní mientras se vence el plazo propuesto por Washington para alcanzar un acuerdo con Teherán. El precio del barril de petróleo supera los US$110.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación