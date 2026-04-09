Desesperada búsqueda de una menor desaparecida en Merlo: investigan si fue inducida a irse y temen que la saquen del país

Una adolescente de 14 años desapareció este miércoles en Merlo y la familia sospecha que pudo haber sido inducida a irse por desconocidos con la intención de sacarla del país.

El caso mantiene en vilo a la comunidad del oeste del conurbano bonaerense. Según pudo saber Infobae a través del entorno familiar, Maitena Luz Rojas Garófalo salió este miércoles de su casa para ir a la escuela junto a su hermana mayor, pero nunca ingresó al establecimiento.

La hermana relató que la dejó a Maitena en la puerta de la escuela, donde se puso charlar con sus compañeras, como cualquier otra jornada. Esa fue la última vez que la vio. Ya durante el mediodía, la mamá de ambas, Gabriela, fue retirarlas: en ese momento supieron que la chica de 14 años no estaba allí.

Así comenzó la desesperada búsqueda. La familia confirmó que la adolescente fue vista por última vez cerca de las 8:20 de la mañana de ayer, cuando una cámara de seguridad la captó caminando sola , con la mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

Gabriela radicó la denuncia en la comisaría y aportó todos los datos relevantes para la investigación. Contó que su hija dejó su celular en la casa , algo inusual para ella según su familia. Sí llevaba consigo la tarjeta SUBE y dinero en efectivo, aproximadamente 40 mil pesos . Desde el entorno señalaron que nunca antes se había ido de su hogar y que no tenía antecedentes de ausencias prolongadas.

En las últimas horas, la madre envió un mensaje al grupo escolar donde advirtió: “Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país”.

El mensaje fue confirmado por el entorno familiar a este medio y la información surge de la pericia hecha al celular de la menor.

La causa está en manos del fiscal Nicolás Filippini , de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, bajo la carátula de averiguación de paradero.

Las autoridades del Municipio de Merlo difundieron la imagen y el pedido de colaboración para ubicar a Maitena. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, también replicó el pedido de búsqueda en sus redes oficiales.

La adolescente es de contextura delgada, mide 1,50 metros, tiene tez clara, ojos celestes y cabello castaño oscuro a la altura de los hombros , con flequillo largo. Al momento de desaparecer vestía un buzo verde oliva, pantalón de jeans azul desteñido, zapatillas negras y mochila beige.

Para reforzar la búsqueda, familiares y allegados convocaron a una concentración a las 17 horas de hoy en la estación de Merlo , con el objetivo de pedir que se realicen rastrillajes en la zona sur del distrito.

El pedido es que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la menor se comunique de inmediato al 911 o al número 11-5422-1361.

Fuente: Infobae