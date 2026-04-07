Confirman que el Senado sesionará el jueves para darle entrada a los pliegos judiciales

El Senado se reunirá este jueves, a partir de las 11, en una sesión en la que se tratarán algunos acuerdos diplomáticos y militares, pero que tendrá como principal obetivo permitir que tomen estado parlamentario más de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La sesión será el corolario de una semana que tendrá, este miércoles , una escala que promete alta tensión, con la visita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger , ante un plenario de comisiones para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La iniciativa comenzará a discutirse este miércoles, a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. La reunión será informativa, por lo que no se espera que la firma de ningún dictamen.

La idea del oficialismo es tratar de llevar la iniciativa al recinto el 29 de abril, por lo que el dictamen debería estar la semana próxima. Es la propuesta que acordó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), con los presidentes de bloque de la oposición dialoguista y que se discutió durante la reunión de labor parlamentaria en la que se definió la citación a la sesión de este jueves.

La presencia de Sturzenegger promete una jornada de tensión. El bloque kirchnerista, que preside José Mayans (Formosa), tiene al ministro como uno de los ideólogos de la política de ajuste fiscal que viene llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei. De hecho, el principal bloque opositor amenazó en varias oportunidades con pedir la interpelación del funcionario.

Como si esto fuera poco, la visita del ministro de Desregulación se producirá en medio de la crisis que vive el Gobierno como consecuencia de las novedades en la causa $LIBRA y en la revelaciones sobre los gastos en viajes en avión privado y en la compra de propiedades que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

La sesión del jueves, en tanto, tendrá un temario de baja intensidad. Apenas si se tratarán la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá , un paquete de ascensos militares y las designaciones de miembros en el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Entre las promociones militares se destacan las del jefe del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich , y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare , respectivamente, junto a otros 80 promociones de oficiales en las tres fuerzas.

Sin embargo, el subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto , quedará relegado , al menos en esta sesión, debido a que no tiene los votos para darle su ascenso. Se encuentra impugnado por el supuesto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual.

Fuente: La Nación