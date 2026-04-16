“Aniversarios de lujo con tarjetas clonadas”: la trama de estafas que terminó con una pareja detenida

ZONALES









Una investigación policial desnudó una modalidad delictiva tan sofisticada como reiterada en Dolores, donde una pareja fue detenida acusada de protagonizar estafas en alojamientos de alta gama, utilizando identidades falsas y tarjetas de crédito clonadas para financiar estadías y consumos millonarios.





Todo comenzó el 7 de abril en el complejo del Hotel Termal Dolores, ubicado en Belgrano y Ruta 63, dentro del parque termal de la ciudad. Allí, una pareja oriunda de la Ciudad de Buenos Aires se alojó en una suite diferencial con hidromasaje, accedió a servicios de spa y masajes, y celebró un supuesto aniversario en un entorno de lujo. La estadía fue abonada por un millón de pesos, pero los consumos dentro del hotel —incluyendo cena gourmet, bebidas premium y otros servicios— elevaron el gasto a unos dos millones y medio de pesos.





El problema surgió días después, cuando desde Córdoba un hombre se comunicó con el hotel denunciando consumos que no reconocía en su tarjeta de crédito. Esa alerta encendió la investigación.





A partir del análisis de cámaras de seguridad del complejo y del monitoreo urbano, los investigadores reconstruyeron los movimientos de la pareja, estableciendo que se movilizaban en una camioneta Renault Kangoo blanca. También detectaron que habían dejado un número telefónico en la recepción del hotel, lo que permitió avanzar en la identificación.





En paralelo, el rastreo de redes sociales reveló un patrón: los sospechosos exhibían viajes frecuentes por distintos puntos del país, incluyendo la Costa Atlántica y otras provincias, mostrando estadías en hoteles de lujo y experiencias similares. Incluso habían publicado imágenes y videos del propio festejo en el hotel termal, donde se los veía disfrutando de las instalaciones.





La investigación también determinó que, tras su paso por Dolores, la pareja continuó viaje hacia Santiago del Estero para seguir con celebraciones bajo la misma modalidad.





El 11 de abril, gracias a alertas del sistema de monitoreo vial y cámaras del municipio, se detectó nuevamente el ingreso del vehículo a Dolores. Esta vez, los sospechosos regresaron al mismo hotel e intentaron repetir la maniobra: abonaron otra estadía de un millón de pesos con datos falsos de una tarjeta Mastercard. Sin embargo, al no poder presentar documentación respaldatoria, comenzaron a generar disturbios en la recepción.





En ese momento, personal de la DDI Dolores, que ya seguía el caso, intervino de manera encubierta dentro del hotel y procedió a la detención de ambos.





Los detenidos fueron identificados como Gonzalo Federico B., de 40 años, y Estela Adriana L., de 47. Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares, documentación, tickets de compras, una camioneta y carnets de discapacidad apócrifos. Posteriormente, en allanamientos realizados en Hurlingham y en la Ciudad de Buenos Aires, se incautaron más de 20 tarjetas de crédito, 18 de débito y otros elementos clave para la causa.





La investigación permitió establecer que utilizaban bases de datos con información de terceros para operar las tarjetas y concretar los pagos, configurando una maniobra sistemática de fraude en distintos puntos del país.





La causa incluye delitos de estafa, defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito y utilización de documentos públicos falsos, mientras que los investigadores no descartan la existencia de más víctimas bajo la misma modalidad.





La investigación fue llevada adelante por la DDI Dolores, con intervención de la Fiscalía General a cargo del Dr. Diego Escoda y las UFI N°1 y N°4 del Departamento Judicial Dolores, encabezadas por la Dra. Mónica Ferré y el Dr. Mario Pérez.