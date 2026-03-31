Violencia escolar en Mar del Plata: le dio una paliza a un compañero porque no quiso cederle el banco

En medio de la conmoción por el asesinato de un estudiante en un colegio de Santa Fe , se conocieron dos casos de violencia en escuelas de Mar del Plata. En uno de los hechos, un chico de 14 años debió ser trasladado de urgencia a una clínica con fracturas en la cara, en el otro fue agredida una chica con discapacidad.

Este lunes no hubo clases en la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh. Un grupo de padres y alumnos se concentraron en la puerta, en la calle 11 de Septiembre 4300, para exigir respuestas de las autoridades por el episodio del viernes, en el que un chico fue tomado a patadas en el suelo por un compañero . Pero también denunciaron otros hechos de violencia en la misma institución.

Según la denuncia, un compañero de la misma edad le exigió que le cediera el banco , la víctima se negó, el otro lo tomó del cuello, lo tiró al suelo y comenzó a patearlo.

Lo trasladaron en una ambulancia a la Clínica del Niño y la Familia, donde permanece internado. El otro estudiante, este lunes, fue expulsado.

Contó el papá del joven agredido que su hijo supuso que solo había recibido golpes de puño, que por eso tenía el maxilar quebrado -entre otras contusiones en la cara-, pero que al enterarse cómo había ocurrido realmente la agresión, y verse en las imágenes que lo muestran en el piso recibiendo patadas y pisotones, fue como recibir un nuevo golpe. "Se puso muy mal cuando vio el video: no se acordaba que le había pateado la cabeza", dijo.

"¿Por qué tuvo que haber pasado esto para que tomen cartas con el agresor? Ahora sí lo pudieron sacar del colegio, pero el año pasado me la pase firmando actas y me dijeron que no podían hacer nada . Esas fueron las respuestas, nunca ninguna contundente para que todos los papás que se acercaron hoy dejen a sus hijos tranquilos en la escuela", explicó el papá en la puerta de la escuela.

En la mañana de este lunes, un grupo de padres y alumnos de la escuela de concentraron para exigir respuestas de las autoridades, quienes no asistieron. Directora y vicedirectora, contaron, se encuentran de licencia.

"Todo fue muy rápido. Nosotros recién subíamos, no había profesores ni nadie porque acabábamos de entrar. En el video se escucha que una profesora cuando llega grita para que pare pero nadie intervino y la vicedirectora el mismo día se pidió licencia", contó una de las compañeras.

Desde el Centro de Estudiantes denunciaron que esa misma mañana, el agresor le había pegado a otro alumno . "La escuela no se organiza, los inspectores y directivos te hablan y niegan todo, se lavan las manos. No nos dicen dónde están las directoras ni tampoco qué docente estaba a cargo del curso". Dijeron que en lo que va del año, cuando recién comienza el ciclo lectivo, "ya hubo cuatro peleas".

Guillermina, tía del joven agredido, explicó que en tanto se recupera, internado, "tiene la cara muy hinchada y está bajo tratamiento con antibióticos, corticoides y antiinflamatorios". Dijo que presenta "múltiples fracturas en lo que es nariz y maxilar", y contó su preocupación por su estado anímico.

También el viernes, frente a la Escuela Municipal N° 204, ubicada en Nápoles y Alejandro Korn, una adolescente atacó a otra . Ella misma, la agresora, subió las imágenes a sus redes sociales.

Por su parte, un familiar de la víctima se comunicó con el portal de noticias 0223 para denunciar lo que había ocurrido. "Mi prima fue agredida por otra estudiante, recibiendo varios golpes en la cabeza. Esto es especialmente preocupante porque ella tiene una válvula cerebral , por lo que cualquier impacto en esa zona puede poner en riesgo su salud".

"La agresora publicó el video de lo ocurrido en redes sociales, burlándose de la situación , lo cual agrava aún más lo sucedido. Nos preocupa mucho lo ocurrido y creemos que es importante que se visibilice este caso para que se tomen medidas y no vuelva a pasar", señaló.

Fuente: Clarín