Perdió un sobre con dólares y un empleado municipal se lo devolvió intacto

NACIONALES

Un hombre recuperó un sobre con dólares que había extraviado en Alicia, una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba , gracias a la intervención de un trabajador municipal que lo encontró y decidió devolverlo. El empleado se comunicó con Horacio Marshall Pérez, el propietario, y le restituyó la totalidad del dinero.

El hallazgo ocurrió mientras el empleado municipal realizaba sus tareas habituales recogiendo ramas . Fue en ese momento que detectó el sobre y constató que contenía una suma cercana al millón de pesos , en billetes de la moneda estadounidense.

Sin perder tiempo, el hombre inició las gestiones para localizar al dueño, lo que permitió dar con Marshall Pérez, quien había dado cuenta de su pérdida en sus redes sociales.

“Llamado a la solidaridad: se extravió un sobre de papel madera con dólares, se cayó en la calle es de una persona que lo necesita urgente! En nombre de Dios! Por favor! Será recompensado! ”, prometió en Facebook.

Luego, por el mismo medio, aclaró: “Respecto de los dólares extraviados, ya fueron denunciados policialmente con su numeración correspondiente. O sea que prácticamente no tienen validez para quien lo encontró”.

“Es más si los devuelve será muy bien recompensado por eran para utilizar en el pago de una causa justa”, insistió.

En un último posteo, en tanto, confirmó que el dinero estaba nuevamente en sus manos, gracias a Sergio Moreyra .

“Hay personas buenas por naturaleza como este sr. Sergio Moreyra empleado municipal que encontró el sobre que se había extraviado con un monto importante de dólares y lo devolvió inmediatamente. Necesita este mundo muchos como el! Felicitaciones estoy infinitamente agradecido!”, escribió.

Según publicó El Doce , Moreyra encontró el dinero en horas del mediodía, mientras recolectaba ramas de árboles en Alicia, localidad ubicada al este cordobés. Poco después vio la primera publicación en Facebook de Marshall Pérez y, por último, procedió a contactarse con él para concretar la devolución.

“Para nosotros es un orgullo ”, expresó Nahuel, hijo de Moreyra, sobre la decisión que tomó su padre de regresar el sobre a su dueño.

Fuente: Clarín