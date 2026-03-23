Murió la “Abuela Lalala”, a pocas semanas del nuevo Mundial: sus mejores videos y el hit viral

A meses del inicio del próximo Mundial, falleció Cristina Mariscotti , más conocida como la “Abuela Lalala” , a los 79 años. Su figura descolló en la anterior cita mundialista disputada en Qatar al reunir a gran parte de los vecinos del barrio porteño de Liniers en las intersecciones de Caaguazú y Andalgalá , donde ella vivía y demostraba su pasión inquebrantable por la selección argentina.

Según consignó el medio Liniers Cosas de Barrio , Mariscotti sufrió una insuficiencia cardíaca a principios del mes de marzo , por lo que fue derivada al Hospital Santojann i donde, finalmente, falleció. Al pasar los días, la familia, que al principio prefirió la privacidad, comunicó la noticia a los vecinos más cercanos y generó una fuerte consternación.

Su historia se hizo viral en 2022 cuando, por aquel entonces, un grupo de hinchas de la selección argentina detectó que la abuela salía a la calle con la bandera argentina a celebrar cada partido de La Scaloneta . A partir de ese fanatismo, estas personas, conocidas como “Los pibes de Luro”, crearon el hit “ Abuela Lalala ” para alentar a Mariscotti, quien se convirtió en cábala y sumó su granito de arena para la conquista de la Copa del Mundo .

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación