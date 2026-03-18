MADARIAGA: Advierten sobre el costo de los servicios municipales en medio de la crisis económica que atraviesan los municipios

MADARIAGA











El secretario de Servicios Generales y Mantenimiento de General Madariaga, Blas Guevara, trazó un panorama detallado y preocupante sobre la situación actual del área, marcada por el fuerte incremento de costos, la falta de recursos y la imposibilidad de avanzar con mejoras estructurales en la ciudad.





Durante una entrevista en Radio Tuyú, el funcionario reconoció que el contexto económico impacta de lleno en el funcionamiento diario del municipio. “Se hace lo que se puede hasta donde se puede”, resumió, al explicar las dificultades para sostener tareas básicas como la limpieza urbana, el mantenimiento de calles y la operatividad de la maquinaria.





Costos en alza y servicios al límite





Guevara detalló que el aumento constante en el precio del combustible, repuestos y cubiertas complica seriamente la planificación. “El año pasado fue muy complejo y este no pinta nada mejor”, advirtió.





En ese marco, indicó que actualmente se prioriza el cumplimiento de servicios esenciales como la recolección de residuos y la limpieza, mientras que otras tareas deben ajustarse a los recursos disponibles. Por ejemplo, el mantenimiento de calles se realiza únicamente con trabajos de rastreo, sin incorporación de materiales como polvo de piedra, debido a su alto costo.





La situación también afecta al parque automotor municipal, que requiere mantenimiento constante. En ese sentido, reveló que uno de los camiones utilizados para trasladar residuos hacia el predio ubicado sobre la Ruta 11 se encuentra fuera de servicio desde hace más de 45 días.





La falla, vinculada a la computadora del vehículo, obligó a enviarla a reparar fuera de la ciudad. El costo estimado de la reparación ronda los 6 millones de pesos, un monto que refleja la complejidad del escenario actual.





El transporte gratuito, un esfuerzo sostenido





Uno de los ejes principales de la entrevista fue el funcionamiento del servicio de transporte urbano gratuito, una política que el municipio decidió sostener pese al contexto adverso.





Según explicó Guevara, el costo operativo es elevado: solo en combustible se destinan alrededor de 150 mil pesos diarios, lo que equivale a unos 750 mil pesos semanales, sin incluir gastos de mantenimiento, neumáticos ni salarios del personal.





El colectivo, modelo 2011, recorre cerca de 300 kilómetros por día y cumple un esquema de horarios que prioriza el traslado de estudiantes y trabajadores. El servicio funciona desde las 6:30 hasta las 19:00, con interrupciones en franjas de menor demanda.

Si bien se realizaron recortes en algunas frecuencias, se mantienen los horarios considerados esenciales. “Se priorizan los momentos de mayor uso, como la entrada y salida de las escuelas”, explicó.





Recorridos, cambios y adaptación de los vecinos





El funcionario también se refirió a los cambios en los recorridos del micro local, que fueron modificados para acercar el servicio a barrios más alejados como San Martín y Quintanilla.





Esto implicó que algunos vecinos deban caminar algunas cuadras más hasta las paradas, una situación que generó reclamos. Sin embargo, Guevara defendió la medida al considerar que permite una mejor cobertura territorial.





“Es preferible caminar dos cuadras y no tener que hacer 15 o 20 para llegar a destino”, sostuvo.





Asimismo, descartó la posibilidad de ampliar el recorrido hacia la Escuela Agraria debido a limitaciones de tiempo operativo, y señaló que la incorporación de una segunda unidad es inviable en el contexto actual.





Un servicio que el sector privado no asume





En otro tramo de la entrevista, Guevara remarcó que el transporte urbano no resulta rentable para empresas privadas, lo que explica por qué el municipio decidió hacerse cargo del servicio.





“Es algo que el intendente quiso asumir para garantizarle este beneficio a los vecinos”, indicó.





En ese sentido, destacó que el servicio gratuito representa un alivio importante para muchas familias y ha modificado incluso los hábitos de movilidad dentro de la ciudad.





Calles, obras y falta de materiales





En relación al estado de las calles, el funcionario señaló que las recientes lluvias permitieron mejorar las condiciones para realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, insistió en que la falta de materiales limita cualquier intervención de mayor envergadura.





Actualmente, el municipio se encuentra gestionando acuerdos con empresas que realizan obras en la ciudad para obtener insumos como estabilizado, mientras que el aporte municipal sería la maquinaria.





Proyectos frenados y prioridades





En este contexto, distintos proyectos que se habían evaluado quedaron sin avance o fueron descartados, en línea con decisiones del Ejecutivo municipal frente a la crisis económica.





La prioridad, explicó Guevara, es sostener los servicios básicos y garantizar su continuidad, aunque sea con recursos mínimos.





El escenario actual refleja un municipio que busca sostener su funcionamiento diario en medio de fuertes restricciones, donde cada decisión implica reorganizar prioridades y optimizar al máximo los recursos disponibles.