Las 12 preguntas del interrogatorio que respondió Cristina en el arranque de su declaración

Durante casi una hora y con fuertes acusaciones a los jueces y fiscales , la expresidenta Cristina Kirchner declaró este martes durante casi una hora en los tribunales de Comodoro Py por la causa de los cuadernos de las coimas . Al comienzo de su exposición, tuvo un breve intercambio con el tribunal que le hizo una serie de preguntas protocolares de identificación . En varias oportunidades, la líder peronista respondió con ironía.

“Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley , independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo”, comenzó uno de los integrantes del tribunal, que también le preguntó apodo y estado civil.

—Mire…—contestó entre risas la exmandataria— Me dicen Cristina , podría decirle algunos otros pero no me parecen adecuados.

—La Plata, provincia de Buenos Aires.

—Ahhh… Bueno… Mi padre, Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhem, empleada y jubilada. Los dos fallecidos.

—¿Antecedentes penales que recuerde?

—Si usted me deja hablar, yo le voy a contar. Usted sabe que yo estoy detenida, vengo acá en calidad de detenida con prisión domiciliaria . Ahora… me parece que estas consultas son de público y notorio—reiteró Cristina Kirchner.

—Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal…

—¿No recuerda ningún antecedente penal que quiera mencionar?

—El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad , de la que pienso comenzar a hablar en este preciso momento.

A partir de ese momento, la expresidenta comenzó con su alocución. “Hasta este momento, si alguien me decía cuál era la causa de persecución política decía Vialidad, por la cual cumplo una injusta condena : intervinieron jueces mutantes, no solamente tuve un juez que se declaró competente y después incompetente, sino que lo hicieron por delitos que nunca pude haber cometido, sin pruebas, no hay un sólo testigo que haya declarado contra mí“, marcó.

Y siguió: ” Es un disparate total , debo reconocer que esta causa titulada cuadernos la desalojó del podio, ya no se trata de jueces imparciales, sino que el juez de instrucción y el fiscal, Carlos Stornelli y Bonadio, son mafiosos “.

“Hay audios, grabaciones, le pedían plata a la gente para sacarla , para no incluirla en la causa, metían presa a la gente para que dijera que yo era la responsable de todo. ¿Dónde está toda esa plata?“, se cuestionó y acusó: ”En esta causa me dieron vuelta mi casa de Río Gallegos, mi departamento en Juncal y me rompieron la casa de Calafate... Ni hablar de un fiscal que con una excavadora dio vuelta la Patagonia para buscar plata".

A continuación, se lamentó: “ ¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de que me robé un PBI, miles de millones? No estaría sentada acá, seguramente , sobre todo teniendo en cuenta ciertos funcionamientos del poder judicial...“.

“Es increíble, estoy presa porque decían que administraba toda favor de Lázaro Báez en perjuicio de otros empresarios y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de todos los empresarios a los que les dije que investigaran y no quisieron. ¿Es en serio? Tienen derecho a perseguir, pero, por favor, sean más coherentes. Hay algo que no cierra , hay algo podrido qué huele en Dinamarca", ironizó.

Fuente: La Nación