Imputan a dos sindicalistas por el fraude millonario a Camioneros y crece la tensión en el gremio: ¿Pueden complicar a los Moyano?

Casi seis meses después de la denuncia que el propio Hugo Moyano ordenó realizar por el presunto fraude por US$ 10 millones contra el gremio de Camioneros , la Justicia acaba de imputar en la causa a dos ex dirigentes del sindicato.

La decisión ocurrió casi en simultáneo con el demorado arranque de la pericia contable que debe determinar cómo se realizó la millonaria estafa contra las arcas del sindicato.

Fuentes con acceso al expediente que tramita el fiscal de Delitos Económicos N° 10 de Mar del Plata David Bruna dijeron a Clarín que Claudio Balazic y Paulo Villegas acaban de ser notificados de la formación de la causa. Explicaron que esto se hizo aunque la pericia contable aún no finalizó para evitar "posibles planteos de nulidad".

La imputación contra Balazic y Villegas, quienes hasta que saltó el escándalo se desempeñaban respectivamente como secretario Administrativo y Tesorero de Camioneros, causó un terremoto en el sindicato.

Es más: en el área de Turismo del gremio, que controla el dirigente Héctor "Yoyo" Maldonado, circula que Balazic y Villegas fueron directamente "echados" del sindicato tras la imputación judicial. Hasta ahora, aunque habían sido apartados de sus cargos, seguían cobrando sus sueldos.

Pero la imputación también disparó la interna en Camioneros. Algunos se preguntan si los dos ex dirigentes tienen información que podría eventualmente complicar al clan Moyano.

"Uno era el tesorero. Supongo que algunas cosas deben saber", dijo alguien que sigue con atención la causa y conoce a Villegas.

En la causa judicial, iniciada por la denuncia impulsada por Hugo Moyano, se investigan presuntos sobreprecios en servicios y alimentos por más de 10 millones de dólares en el hotel 15 de diciembre, ubicado en el corazón de Mar del Plata.

El hotel estuvo cerrado durante algunos meses, pero volvió a abrir sus puertas este verano.

Se esperaba que para fines de noviembre o principios de diciembre estuviera lista la pericia oficial, pero la jueza de Garantías N° 6 de Mar del Plata, Lucrecia María Bustos , la suspendió al dar lugar a un pedido de la defensa de uno de los apuntados por el presunto fraude.

Lo que pidió la defensa fue que la pericia contable no se realizará únicamente sobre las cuentas del hotel del gremio sino que también abarcarán las cuentas del propio sindicato.

La lectura que se hizo en aquel momento fue que con la jugada se le enviaba un mensaje directo a Moyano: que todas las cuentas, y no exclusivamente las del hotel, serán revisadas con lupa. El perito oficial que se disponía a realizar la pericia anterior ya contaba con los balances del hotel y su respectivo libro de IVA.

Pero el punto es qué ocurriría si surgieran otras irregularidades en las cuentas del sindicato. ¿El jefe camionero quiere que la Justicia haga un escaneo completo de los movimientos contables del gremio?

Como sea, aunque se demoró finalmente el gremio entregó tras la feria judicial del verano toda la documentación que se le requería y la pericia pudo arrancar. Participan un perito contable oficial, otro por el gremio y uno más por los imputados.

"No tienen plazo para concluirla" , indicaron fuentes de los Tribunales de Mar del Plata. Los peritos pueden elaborar un informe unificado, con o sin disidencias, o directamente informes separados.

Recién cuando esté concluido ese estudio se podrá avanzar con los llamados a declaración de los imputados. Primero la Fiscalía necesita comprobar si realmente existió el perjuicio y de cuánto fue.

En caso de que de la pericia contable surgiera eventualmente otro delito debería determinarse si la Fiscalía de Mar del Plata es competente. Interviene en esta causa porque el hotel está en Mar del Plata.

Por indicación de Moyano, el dirigente Héctor “Yoyo” Maldonado -es hombre de extrema confianza del jefe camionero- se presentó en septiembre en la Justicia marplatense y denunció que “no cerraban los números” del hotel.

Maldonado habló de un faltante cercano a los 10 millones de dólares, de sobreprecios y de un exceso de gastos no justificados, según las fuentes consultadas.

En la denuncia se apuntó contra el gerente y el chef del hotel, que fueron separados de sus puestos.

Por la presunta estafa, Moyano hizo una purga en octubre en la conducción de Camioneros. Separó del Consejo Directivo a Balazic y Villegas, que hasta ahí eran de su máxima confianza.

Para prevenir fraudes, los pagos del sindicato se hacen con cheques con firmas cruzadas. Hasta que fueron separados de sus cargos, ambos dirigentes eran los que firmaban los pagos, dijeron las fuentes consultadas.

Fuente: Clarín