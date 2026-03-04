Guerra de los canales de noticias: un directivo de C5N se fue para manejar los programas de La Nación+

NACIONALES

El nuevo director de Contenidos de La Nación+ es Nico Bocache , quien ya está dando indicaciones a los principales conductores y tomando decisiones en ese canal de noticias, según fuentes consultadas por Clarín , pese a que asumirá formalmente el próximo lunes 9 de marzo. Se trata de una gestión que está generando fuerte impacto, ya que el nuevo directivo se fue de C5N y pretende introducir muchos cambios para mejorar el rating de LN+.

Es que todos los canales de noticias reforzaron su programación en este arranque del año , donde hay una fuerte competencia por la audiencia, en sintonía con la cobertura de hechos de alto impacto político, como fueron las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde se sancionaron las leyes de reforma laboral y baja de la edad de imputabilidad, así como las protestas que realizaron sectores opositores al gobierno de Javier Milei.

También focalizaron la agenda las irregularidades en la AFA y la inestable situación económica. Y en los primeros días de marzo, la apertura de sesiones ordinarias del Congreso , con el discurso de Milei ; junto con el inicio de las clases en toda la Argentina y la cobertura de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Medio Oriente, entre otros temas de fuerte impacto periodístico.

En ese contexto, TN se consolidó en el tope del ranking del mes de febrero, ganando el rating en casi todas las franjas horarias ; seguido de C5N, que retrocedió en los horarios de la noche; mientras A24 y Crónica mantuvieron el tercer y cuarto lugar en audiencia, según datos de Kantar Ibope Media.

Pero como los resultados no fueron los esperados por La Nación+, que se ubicó en quinto lugar en el mes de febrero, y en poco más de un año redujo su audiencia más de un 50%, sus autoridades decidieron un drástico cambio de rumbo, para encarar este duro 2026.

El director de Medios en Grupo Indalo y director de Noticias y Contenidos de C5N, Nico Bocache, renunció en el grupo kirchnerista de Cristóbal López para poder asumir como director de Contenidos en La Nación+, en reemplazo de Esteban Talpone . Y en Indalo designaron a Carlos Infante a cargo de todos los medios, mientras le buscan reemplazante en C5N a Bocache.

"Hoy puse fin a un ciclo de más de 5 años como gerente de noticias en el canal LN+ . Fueron años intensos y muy gratificantes profesionalmente. Agradezco a todos los que me han acompañado. Ahora, nueva etapa!", anunció su retiro Talpone en su cuenta de X (exTwitter), el 25 de febrero pasado.

Y desde ese día Talpone no volvió a pisar su oficina en La Nación+, dejando acéfalo por unos días al canal y sin que se pueda organizar una transición con la nueva gestión de su reemplazante Bocache , un hombre "de la industria", quien con su creatividad revolucionó los últimos años a C5N y lo llevó a ganar un Martín Fierro en 2025 como mejor productor general.

La llegada de un exC5N a LN+ revolucionó los pasillos del tradicional canal de noticias . "¿Por qué trajeron a Nico Bocache?”, preguntó a un colega un conductor de La Nación+, tratando de entender la decisión que tomaron los dueños del canal.

"Con la llegada de Nico Bocache se va a unificar la conducción, que quedó muy desgastada cuando se fue Juan Cruz Ávila, a fines de 2024. Talpone era su segundo durante los cuatro años que duró su gestión, pero en 2025 y estos primeros meses del año los resultados no fueron los esperados, La Nación+ cayó mucho su audiencia y quedó en el quinto lugar, así que necesitaba cambiar", dijo a Clarín un analista de la industria audiovisual.

Y agregó: "Bocache es un hombre de la industria, que le sacó a C5N la imagen de 'canal ultra K' que tenía antes . Le dio entretenimiento, show, espectáculo, artística, debates, sin perder la esencia. También cobertura y servicios por la mañana, con otra agenda a la tarde. Y eso funcionó en C5N y lo consolidó en el segundo lugar, detrás de TN. Llevó a polemistas como Mariana Brey, (Carlos) Maslatón y (Antonio) Aracre, lo que provocó el alejamiento de Cynthia García, pero él mantuvo esa decisión, para darle más aire a la pantalla", explicó un analista del sector.

Cuando se fue el director de Contenidos de LN+, Juan Cruz Ávila, al canal de noticias del Grupo América, hace poco más de un año, se armó en LN+ una "mesa de programación" donde participaban el periodista Luis Majul, el gerente de Noticias Talpone y el CEO de La Nación, Francisco Seghezzo, quienes decidían todas las incorporaciones y la reestructuración de la grilla.

Pero esa "mesa de programación" se fue diluyendo y no logró remontar la fuerte caída en la audiencia del canal, que con la salida de Eduardo Feinmann, Luis Novaresio, Pablo Rossi, Antonio Laje y Marina Calabró, entre otros, pasó de 1,78 puntos de rating en noviembre de 2024, cuando estaba en segundo lugar -detrás de TN-, a 0,76 puntos en febrero de 2026, cuando se ubicó quinto en el ranking de canales de noticias, con una pérdida del 57% de su audiencia en poco más de un año.

La ubicación en el ranking de audiencia cambió mucho durante el último año. Es que A24 dio el batacazo en abril pasado, cuando desplazó a LN+ del tercer lugar en el ranking ; y luego Crónica produjo un fenómeno similar, cuando en agosto también superó a LN+, desplazándolo al quinto lugar.

El rating de los canales de noticias estuvo encabezado en febrero de 2026 por TN (de Grupo Clarín) , con 2,33 puntos; seguido de C5N, con 1,68 puntos. Después A24 (1,17), Crónica (0,88), LN+ (0,76), Canal 26 (0,47) y Ar/12 (0,13), según datos de Kantar Ibope Media.

El prime time tuvo una dura competencia, a partir de las ocho de la noche, con Jonatan Viale (TN), Luis Majul (LN+), Pablo Rossi (A24) y Gustavo Sylvestre (C5N) en el mismo horario, entre las principales apuestas de periodismo político en los canales de noticias. En febrero la victoria en el rating fue para Viale, que tuvo 2,53 puntos.

Los mejores números de LN+ fueron los de Luis Majul, Esteban "Pelado" Trebucq y Cristina Pérez , cuyos programas estuvieron arriba de un punto de rating; mientras que en A24, las mejores mediciones fueron las de Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Antonio Laje ; y en Crónica TV anduvieron muy bien "Duro de callar", de Tomás Méndez , y "Crónica al mediodía", con Pampa Mónica y Liliana Caruso .

TN lideró en febrero con sus programas desde la primera mañana hasta las 17 horas, en una grilla que arrancó con Mario Massaccesi y Paula Bernini , en "TN de 6 a 10", que tuvieron 2,59 puntos de rating; le siguieron Guillermo Lobo y Lorena Maciel , en "TN de 10 a 13", con la marca más alta de la señal, 3,11 puntos.

Además, lideraron Roxy Vázquez y Federico Seeber , a las 13 horas; y Eleonora Cole y Federico Wiemayer , hasta las 17 horas. Luego ganó Jorge Rial , en la segunda hora de su programa Argenzuela, en C5N. Pero a partir de las 18 retomó TN la delantera en el rating, con los programas de Franco Mercuriali, Jonatan Viale, Diego Sehinkman y Jesica Bossi.

Los canales de noticias enfrentan una competencia cada vez más fuerte de los canales de streaming, que ofrecen programas con reconocidos periodistas de la televisión y comienzan a quedarse con parte de la audiencia, que cambia los hábitos de consumo audiovisual. Pero eso es parte de otra historia.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín