Fue atacada brutalmente en Pinamar, la trasladarona Santiago del Estero y falleció tras semanas de agonía

ZONALES

Falleció Marita Gallardo, la joven de 26 años que había sido víctima de una violenta agresión ocurrida en Pinamar y que permanecía internada desde hacía más de tres meses.





El hecho, que en su momento sacudió a la comunidad por la extrema violencia, tuvo ahora el peor desenlace. Tras el ataque, la víctima había sido trasladada a Santiago del Estero debido a era oriunda de ese territorio, donde luchó por su vida durante más de 90 días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.





Según relataron sus allegados, la joven presentaba un cuadro crítico desde el inicio: tenía lesiones severas en la tráquea, múltiples fracturas en el rostro y un fuerte traumatismo craneal que le impedía incluso alimentarse por sus propios medios. Durante su internación, debió ser asistida de manera permanente.





La noticia generó un profundo y, ahora, el dolor se mezcla con la indignación de familiares y amigos, quienes denuncian que el presunto agresor —su pareja— continúa en libertad.





“Lo único que queremos es justicia”, expresaron, al tiempo que reclaman que la causa sea recaratulada como femicidio. En ese sentido, sostienen que existían antecedentes de violencia y denuncias previas, además de documentación médica que evidencia la brutalidad del ataque.





Sus restos fueron sepultados hoy por la mañana en la localidad de Maco, en medio de escenas de profundo dolor. En diálogo con Noticiero 7, su madre y otros familiares reclamaron justicia y denunciaron la falta de respuestas judiciales.





“Ella no podía comer, tenían que alimentarla con sondas, pero no era suficiente. Se fue deteriorando con el paso de los días”, contó un familiar.





La familia aseguró que ya había realizado denuncias en Pinamar y que incluso cuentan con documentación médica que acredita la gravedad del cuadro. Sin embargo, cuestionaron que el presunto agresor continúe en libertad.





“Queremos que se haga justicia, que lo detengan y que pague lo que hizo”, reclamaron. Además, pidieron asistencia legal para poder avanzar en la causa.