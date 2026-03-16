De la diversión al desastre: se tiraron de una tirolesa y chocaron contra un colectivo

Dos personas resultaron heridas este domingo por la tarde en el dique Piscu Yaco, en la localidad de Cortaderas, provincia de San Luis , cuando se lanzaron desde una tirolesa y durante el recorrido impactaron contra un colectivo que estaba estacionado en el predio recreativo.

El accidente ocurrió en un sector turístico del dique y las causas del choque todavía se investigan.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Cortaderas, un hombre y una mujer realizaban el descenso por la tirolesa instalada en el predio del dique cuando, por motivos que aún no fueron determinados, terminaron chocando contra un micro que se encontraba en el lugar.

Tras el impacto, las dos personas quedaron sobre la parte superior del vehículo , lo que obligó a montar un operativo para poder rescatarlas y asistirlas.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en el espacio recreativo del dique Piscu Yaco, un lugar turístico muy visitado en la zona.

De acuerdo con lo informado por los servicios de emergencia, paramédicos del SEMPRO constataron que ambos presentaban distintos traumatismos producto del choque.

Luego de ser asistidos en el lugar, fueron trasladados a un centro de salud para una mejor evaluación médica .

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de San Luis y personal de Defensa Civil de Cortaderas , que colaboraron con el rescate y las tareas de asistencia tras el accidente.

Fuente: TN