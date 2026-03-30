Condenaron a perpetua a una mujer que mató de una puñalada en el corazón a su pareja en González Catán

Natacha Araceli Palavecino fue condenada a prisión perpetua por el crimen de su pareja, Mariano Grinspun (22) , a quien asesinó de una puñalada en el pecho en medio de una violenta escena ocurrida en González Catán.

El Tribunal en lo Criminal N°4 de La Matanza la encontró culpable de homicidio calificado por el vínculo y descartó que haya actuado bajo emoción violenta.

El fallo se conoció este lunes por la tarde, tal como estaba previsto. Los jueces unificaron la condena con una pena previa que la mujer tenía desde 2021 por lesiones leves.

El crimen ocurrió el 21 de octubre de 2024 , cerca de las 5 de la mañana, en la calle Balboa al 3200. Según se probó en el juicio, minutos antes del ataque, Palavecino había protagonizado una discusión con otra mujer, Ludmila Corvalán , a quien increpó por haber saludado a su pareja.

La situación escaló rápidamente. Primero la agredió a ella y después atacó a Grinspun con un cuchillo.

La autopsia determinó que el joven murió por una herida punzante en el tórax que le perforó el corazón , lo que le provocó un shock hipovolémico fatal .

Para los jueces del Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Matanza, no hubo dudas sobre la autoría del crimen. La sentencia se apoyó en testimonios clave, pruebas médicas y registros de cámaras de seguridad.

Durante el juicio, la madre de Grinspun contó que su hijo vivía en un círculo de violencia. De hecho, semanas antes del crimen, ya había sido atendido en un hospital público por heridas de arma blanca provocadas por Palavecino.

“En una oportunidad le dio con un cuchillo tramontina un puntazo, se lo dejó clavado en la espalda” , contó en diálogo con TN una fuente de la causa. Esa situación había terminado con la imposición de una restricción de acercamiento.

La defensa, a cargo de Pilar Sagastume, buscó instalar la idea de que Palavecino era víctima de violencia de género . Sin embargo, no existen denuncias previas y el tribunal rechazó esa hipótesis de manera contundente. Los jueces consideraron que Palavecino tuvo pleno dominio de sus actos antes, durante y después del crimen.

Entre otros puntos, remarcaron que intentó ocultar el cuerpo entre bolsas de materiales, amenazó a testigos y hasta elaboró una coartada para engañar a la policía, al decir que habían sido víctimas de un intento de robo.

“Quien actúa de ese modo no lo hace bajo un impulso incontrolable”, sostuvieron los magistrados en los fundamentos.

Dos vecinas fueron determinantes. Una de ellas declaró que vio a Palavecino arrastrar el cuerpo y golpear a la víctima mientras agonizaba y pedía agua . Otra aseguró haberla visto encima del joven con el cuchillo en la mano y que incluso la amenazó para que no interviniera.

A eso se sumaron imágenes de una cámara de seguridad que registraron la secuencia. Todo quedó grabado, desde la agresión, el momento en que Grinspun intenta alejarse y su caída, seguida por un nuevo ataque cuando ya estaba en el piso.

Fuente: TN