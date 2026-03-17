CHOQUE EN RUTA 2: Un motociclista chocó contra una camioneta, salió volando y resultó gravemente herido

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Un motociclista salió volando tras una colisión con una camioneta y resultó gravemente herido en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 46, en jurisdicción de El Peligro.

La tarde del domingo quedó marcada por el despliegue de patrulleros y ambulancias en la autovía, mientras el tránsito se ralentizaba y las miradas se concentraban en el operativo de emergencia. El impacto generó inquietud entre quienes se encontraban en la zona, atentos a los movimientos de los rescatistas y al estado de salud del conductor.

De acuerdo con el reporte del medio regional El Día, el siniestro ocurrió en la mano descendente de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La colisión involucró a una camioneta y una motocicleta.

El motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica tras el choque. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que el hombre presentaba una fractura expuesta en el muslo izquierdo. El herido se encontraba consciente al momento de ser asistido.

Minutos más tarde, una ambulancia trasladó al motociclista al Hospital Dr. Alejandro Korn, en Melchor Romero, para recibir atención médica. La urgencia del caso movilizó a personal sanitario y policial, que trabajó para preservar la escena, facilitar el trabajo de los peritos y permitir la recolección de pruebas.

Mientras tanto, la mecánica del hecho continúa bajo análisis. Las autoridades desplegaron tareas de investigación para intentar reconstruir cómo ocurrió la colisión, en un tramo donde el tránsito suele ser intenso. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del motociclista ni del conductor de la camioneta.

Fuentes policiales consultadas por el medio antes mencionado indicaron que la preservación del lugar y la toma de testimonios resultaron fundamentales para avanzar en la investigación. El episodio, que activó un amplio operativo de emergencia, mantuvo cortado el carril descendente de la Ruta 2 mientras los equipos de auxilio y los peritos desarrollaban sus tareas.