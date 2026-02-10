VUELCO FATAL EN RUTA 2: Un hombre y su hija adolescente murieron tras despistar y volcar con una camioneta

NACIONALES





La primera hora de este lunes, un padre y su hija adolescente fallecieron en una ruta rionegrina, a la altura de Valle Medio cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, el auto en el que viajaban se despistó en una rotonda y volcó. El conductor, de 52 años, falleció en el lugar, en tanto que la joven de 18, gravemente herida, murió en el camino a un centro de salud local. En el vehículo había otros tres ocupantes.

El incidente vial tuvo lugar en la madrugada a la altura de la rotonda del denominado paraje “El Solito”. De acuerdo a la información policial recabada por los medios locales, la Renault Kangoo siniestrada circulaba por ruta provincial 2. Los ocupantes volvían a la ciudad de General Roca, donde vivían, desde Las Grutas.

Por causas que ahora son materia de investigación, al ingresar a la rotonda, el conductor del utilitario perdió el control del rodado y el vehículo despistó hacia la isla central. El desnivel del terreno provocó que el utilitario volcara y sus ruedas quedaran hacia arriba. Como consecuencia del impacto, el conductor falleció en forma instantánea.

Su hija de 18, en tanto, murió horas más tarde cuando era trasladada a un hospital de Viedma, en el trayecto entre Choele Choel y General Conesa. El diario local Río Negro identificó a las víctimas como Jorge Antonio Fernández y Lucía Fernández Tajes. Familiares de las víctimas estaban organizando una campaña en redes sociales para juntar fondos para trasladar los cuerpos hacia el Alto Valle.

En la Kangoo también viajaba la madre de la joven, quien no registró lesiones óseas. El resto de los tripulantes, una pareja amiga de la familia, fue trasladado al hospital de Choele Choel, en donde el hombre ya recibió el alta médica. En tanto su mujer sufrió una fractura en uno de sus brazos, agregaron los medios locales.



