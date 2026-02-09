Una mujer murió y cuatro personas fueron internadas por intoxicación tras usar la pileta de un gimnasio

INTERNACIONALES

Una mujer falleció y al menos cuatro personas debieron ser hospitalizadas luego de sufrir una intoxicación mientras utilizaban la piscina de una academia ubicada en el barrio Parque São Lucas, en la zona este de la ciudad de San Pablo.



El hecho ocurrió el sábado 7, durante una clase de natación. De acuerdo a los testimonios, los alumnos comenzaron a percibir un fuerte olor químico, seguido de ardor en los ojos, la nariz y los pulmones, además de vómitos.



La víctima fatal fue identificada como Juliana Faustino Bassetto, de 27 años, quien fue trasladada a un hospital de Santo André, donde falleció tras sufrir un paro cardíaco. Su esposo, Vinicius de Oliveira, también fue internado y permanece hospitalizado. Un adolescente de 14 años continúa internado con lesiones pulmonares, mientras que otras dos personas ya recibieron el alta médica.



El delegado Alexandre Bento informó que los responsables del gimnasio cerraron el lugar y se retiraron sin notificar a la policía, por lo que fue necesario forzar el ingreso para que trabajaran los peritos y los Bomberos.



La investigación busca determinar si hubo un error en la dosificación de productos químicos o el uso de sustancias no autorizadas. El caso fue caratulado como muerte sospechosa y peligro para la vida o la salud de terceros.