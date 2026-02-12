Una camioneta a toda velocidad siguió de largo y quedó colgada en la reja de una casa

NACIONALES





Una imagen inédita sorprendió este lunes a vecinos de un barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Una camioneta Toyota Hilux quedó clavada de punta, como “colgada” de la reja, en el frente de una vivienda. La trompa del rodado en el que viajaban dos personas resultó totalmente destrozada producto del fuerte golpe.

Una cámara de vigilancia logró captar el momento en que el vehículo, a toda velocidad, siguió de largo en una avenida tras esquivar a otra pick up que cruzaba y se fue directo hacia una casa ubicada en una esquina. Fuera de control, la camioneta negra, que en principio no habría tenido contacto con otro rodado, primero volcó hacia adelante y ahí chocó contra la reja que rodeaba al inmueble.

El violento accidente ocurrió en la esquina de la avenida Lisandro de La Torre y la calle Federicci, en una zona por lo general bastante transitada del barrio Isidro Labrador. Tras el siniestro, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y arribaron al lugar Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía del Chubut y personal de Salud.

Según informó el medio LM Neuquén, en la Toyota viajaban dos personas mayores de edad. El hombre que conducía debió ser rescatado del habitáculo por los bomberos, mientras que la mujer que lo acompañaba pudo salir por sus propios medios. Ambos ocupantes habrían sufrido heridas leves y fueron trasladados al Hospital Zonal Víctor Sanguinetti para sus respectivos controles.

Desde el Destacamento de Bomberos añadieron que los ocupantes estaban “bastante golpeados” y que el hombre presentó episodios de desmayo, aunque se encontraba consciente durante la asistencia.

La camioneta siniestrada, en tanto, fue retirada del lugar por personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia mediante el empleo de una grúa que habitualmente se emplea para el mantenimiento del tendido eléctrico.

“Pudimos desvincularla del paredón, que era lo más peligroso, y dejarla sobre la vereda hasta que se la pudieron llevar”, contó uno de los trabajadores que se encargaron de sacarla.



