Un policía salió de su casa a comprar cigarrillos y fue asesinado por dos delincuentes

NACIONALES





Un exagente de la Policía Federal fue brutalmente asesinado en Merlo, luego de haber salido de su casa para buscar un paquete de cigarrillos. Al menos dos delincuentes lo atacaron para robarle la billetera y le dieron un disparo en la cabeza.

Todo comenzó este martes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la víctima —identificada como Julio César Reyes, de 58 años— estaba con su esposa tomando mates en el quincho de su casa, ubicada en la calle Medrano 360.

En un momento, el expolicía se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos, por lo que fue a buscar un paquete que tenía guardado en el auto, que estaba estacionado en la vereda de enfrente, a unos 20 metros de la casa. Reyes le dijo a su mujer, Stella Maris, que si no los encontraba se iría a comprar unos a un kiosco cercano.

Sin embargo, en cuanto se acercó a su vehículo, el policía retirado fue interceptado por al menos dos delincuentes, que no dudaron en dispararle en la cabeza para robarle la billetera.

La peor parte vino segundos después, cuando los agresores aceleraron el auto en donde circulaban y arrastraron a la víctima hasta la puerta de su casa. Allí fue donde lo encontró su esposa.

Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo, donde fue asistido. Pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo.

Los vecinos de Julio César aún no salen de la conmoción tras el hecho. “Imagínese ver al vecino que siempre se sienta en la vereda a cuidar a los nenes, a reírse con ellos, y tener que salir a las 3 de la mañana a auxiliarlo. Con respeto a la familia, fue una situación muy fea”, dijo una de las mujeres que vive en la zona en diálogo con TN. “Nosotros escuchamos un disparo y corrimos”, agregó.

“Lo tiraron acá. Le robaron la billetera y se ve que lo empujaron con el auto, estaba todo destrozado, pobrecito”, se lamentó otra de las vecinas.

Otra de las mujeres presentes expresó su indignación ante el aumento de hechos de inseguridad en la zona. “Esto pasa todos los días, no podemos salir a ninguna hora. No se puede andar”, manifestó.

En el lugar del crimen, trabajó personal de la Comisaría 1ra de Merlo para realizar las pericias correspondientes. Allí, encontraron una vaina servida, un rastro que podría ser sangre y una huella dactilar. Estos elementos serán claves para identificar a los responsables.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Morón.



