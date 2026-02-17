“Tuvimos un accidente, quiero encontrarla”: el dramático mensaje del novio de Sofía Devries, la joven desaparecida en Puerto Madryn cuando hacía buceo junto a él

Mientras personal de Prefectura encabeza este martes la búsqueda de Sofía , la joven de 23 años oriunda de Moreno que desapareció tras sumergirse en aguas del Golfo Nuevo en Puerto Madryn , en Chubut; su pareja, Leonardo, quien estaba junto a ella cuando desapareció dio precisiones acerca de lo ocurrido en la fatídica titulación de la joven bonaerense. Y responsabilizó el "burocrático" accionar de Prefectura. Además, pidió de manera desesperada: "¡Quiero encontrarla!".

En un amplio escrito publicado bajo la cuenta vamp.alquimia.natural en Instagram, Leonardo se presentó como dueño de la empresa y explicó quien era. "Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrala!", pide a manera de ruego la pareja de la víctima.

Y agregó: "La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Puerto Madryn", denunció en una historia de Instagram.

"Toda la comunidad está expectante de que aparezca", sumó. Y volvió a denunciar: "La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la Fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana", se enojó Leonardo.

Y aclaró que "una sola chica se brindó humanamente conmigo que logicamente estoy alterado y muy triste con esta situación". Y volvió a rogar: "¡Necesitamos que aparezca Sofía!". " Mi amor te estamos buscando y esperando", siguió.

Y cerró: "La escuela de buceo aún sigue buscando también y fueron super amigos conmigo. No me dejaron solo ni un momento -confió-. Difundan esto para que las barbaridades y mentiras que se dicen en los medios sean desmentidas. ¡Queremos a Sofía con nosotros!", culminó.

El caso permanece abierto e interviene el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, y la investigación está al mando a cargo de Ángela Cárcano, quien podría incorporar nuevas medidas, a medida que surjan datos oficiales y testimonios que permitan reconstruir la misteriosa desaparición de la joven.

Un grupo de buceo buscaba la titulación en aguas del Golfo Nuevo en Puerto Madryn, en Chubut este lunes. Pero, de los siete integrantes que se sumergieron, la joven de 23 años nunca volvió a la embarcación. Desde entonces, hay una desesperada búsqueda por parte de las autoridades encabezada por agentes de Prefectura.

El alerta fue emitido luego de que se terminara la actividad en la zona de Punta Cuevas y la joven no había regresado a la superficie. Ocurrió este lunes.

Luego de darse el alerta, personal de Prefectura activó el protocolo de emergencias y encabezan la búsqueda en la zona. Y el rastrillaje comenzó en inmediaciones del Parque Submarino, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local de Prefectura. Allí, se sumergieron los buzos cuando desapareció la joven.

Principalmente, el operativo se concentra en aguas del Golfo Nuevo, donde se desplegaron embarcaciones y personal especializado, incluidos buzos profesionales entrenados para este tipo de emergencias.

Por lo pronto, este lunes por la noche abortaron la búsqueda por falta de visibilidad. Aunque ya se había sumado un guardacostas con personal especializado en tareas subacuáticas perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental local.

Este martes desde temprano retomaron la búsqueda ampliando el rango de rastreo de zona.

Fuente: Clarín