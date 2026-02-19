Tensión en Corrientes: una pareja trans logró casarse por Iglesia y el arzobispado busca cancelar la boda

NACIONALES

Una pareja trans desató una fuerte polémica en Corrientes después de casarse por Iglesia y, tras las quejas de varios fieles por la ceremonia, ahora temen que el arzobispado decida anular la boda.

Solange e Isaías celebraron su boda religiosa el 28 de enero. Ambos son católicos practicantes y, según contaron, cumplieron con todos los pasos que exige la Iglesia para casarse.

Solange le contó a Telenoche que, a los pocos días de su casamiento, dio una entrevista en una radio local. A partir de ahí, primero la parroquia lanzó un comunicado diciendo que habían seguido todos los pasos eclesiásticos para la realización de la boda y que, por respeto a la intimidad de la pareja, no iba a hablar más al respecto.

Sin embargo, al día siguiente el arzobispado emitió otro comunicado en el que aseguró que no había recibido ningún papeleo de la pareja ni de la parroquia y advirtió que podría haber sanciones y que el matrimonio podría considerarse nulo.

“Hoy vi noticias de que el arzobispado había hablado con un medio de España diciendo que iba a pedir la nulidad del matrimonio. No sé si es real. Nosotros seguimos sin recibir ningún tipo de comunicación, nadie nos avisa nada ”, destacó Solange.

Solange contó que casarse por Iglesia era fundamental: “ Creíamos que teníamos derecho a poder validar nuestro matrimonio a través de la fe. La verdad que cuando fuimos a consultar, íbamos ya con el no y nos sorprendimos con la apertura del padre, que aceptó casarnos”.

En cuanto a esto, remarcó que el cura que ofició la ceremonia estaba al tanto de su identidad de género y que, según él, no había nada en el derecho canónico que impidiera el casamiento.

La pareja todavía no recibió ninguna notificación formal sobre la posible anulación. “ Queda como un sabor amargo si llegase a suceder. Seguimos los trámites como todo el mundo. El padre también la debe estar pasando mal con todo esto”, cerró Solange.

Fuente: TN