Sturzenegger habló sobre los cambios laborales: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”

NACIONALES





Federico Sturzenegger se refirió a los alcances de la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y detalló cómo impactará en cuestiones como indemnizaciones, negociaciones salariales, cargas patronales, vacaciones y licencias por enfermedad.





El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que se trata de la primera modificación profunda del régimen desde el regreso de la democracia, en un escenario donde —según planteó— la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad y hace años no se generan empleos registrados.





En diálogo con Radio Mitre, dedicó buena parte de la explicación a la llamada “industria del juicio”. Afirmó que el problema no es el mes de sueldo por año trabajado que fija la indemnización, sino la incertidumbre derivada de la actualización que aplicaban algunos fallos. Según indicó, había criterios que terminaban elevando de manera considerable el monto final.





“Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces en la reforma se especifica cómo se van a actualizar las sentencias y no vas a tener una sorpresa por ese lado”, señaló. En la misma línea, agregó que la remuneración de los peritos quedará vinculada al trabajo realizado y no al tamaño económico del juicio.





Sturzenegger insistió en que el trabajador “no va a perder su indemnización” y remarcó que el sistema argentino sigue siendo de los más favorables, pero que la intención es otorgar previsibilidad para evitar litigios prolongados.





Otro eje central es la posibilidad de adaptar las modalidades laborales a esquemas más flexibles. El funcionario explicó que muchas relaciones actuales ya no responden al formato tradicional y que la reforma busca habilitar acuerdos distintos entre empleadores y empleados.





Mencionó como ejemplo el caso de las plataformas digitales, donde las empresas querían ofrecer seguros y beneficios sin que eso implicara automáticamente quedar encuadradas en un vínculo laboral típico. Con la nueva norma, afirmó, se intenta clarificar esa situación.





Respecto de los salarios, habló de un cambio conceptual que definió como “federalización del trabajo”. A través del principio de prelación, un convenio de menor alcance —por ejemplo, de empresa— podría prevalecer sobre uno superior. Según explicó, esto permitiría que cada sector ajuste condiciones a su realidad productiva.





También remarcó que para ese esquema resultará necesaria la existencia de sindicatos a nivel de empresa que participen de esas discusiones.





En materia de cargas patronales, detalló que el proyecto prevé una reducción y que parte de esos recursos quedarán dentro de un fondo que otorgue previsibilidad ante eventuales desvinculaciones. Además, se incorpora un mecanismo de devolución o “refund” para nuevas contrataciones.





En relación con los gremios, mencionó cambios en la ultraactividad de los convenios, que obligarán a renegociar cláusulas, y la fijación de un tope del 2% para aportes sindicales que en algunos casos, dijo, llegaban al 7%.





El ministro agregó que el recibo de sueldo mostrará todos los componentes del costo laboral, incluidos aquellos que hoy no son visibles para el trabajador, con la intención de transparentar cuánto representa efectivamente cada puesto.





Uno de los puntos que más debate generó fue el de las licencias por enfermedad. Allí afirmó que, cuando el problema de salud no está relacionado con una acción del trabajador, el empleador deberá seguir pagando el salario, pero ya no al 100% sino al 75%.





“Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, es decir en una situación en la que el empleador no tuvo nada que ver, la cobertura es del 50%”, explicó. Según sostuvo, la medida apunta a evitar abusos y licencias excesivamente prolongadas.





Sobre las vacaciones, indicó que se habilita su fraccionamiento, algo que —a su entender— ya ocurría en la práctica. En cuanto al banco de horas, precisó que permitirá distribuir la jornada de manera más flexible. Dio como ejemplo el caso de alguien que quiera no trabajar un día determinado y compensarlo con más horas en el resto de la semana, sin que eso sea considerado extra.





Aclaró que cualquier tiempo adicional que supere ese acuerdo sí continuará pagándose como hora extra, tal como establece la normativa vigente.