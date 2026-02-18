Steve Jobs, fundador de Apple: “Devolvía botellas de gaseosa por 5 centavos para comer”

NACIONALES

La influencia de los estudios en el éxito laboral es innegable . Sin embargo, también es cierto que muchos de los emprendedores más importantes no asistieron a la universidad o la abandonaron antes de graduarse . Entre los ejemplos más conocidos se encuentra el caso de Steve Jobs, fundador de Apple .

Lejos de arrepentirse de esa decisión, el empresario fallecido el 5 de octubre de 2011 reconoció que “dejar la universidad fue una de las mejores decisiones” que tomó en su vida . Su sinceramiento ocurrió durante su emotivo y recordado discurso que dio ante los alumnos que se graduaban de la Universidad de Standford en 2005 .

“ No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos , devolvía botellas de Coca Cola por los 5 centavos del envase para comer , y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba”, contó.

Steve Jobs comenzó sus estudios universitarios en septiembre de 1972 en Reed College, en Portland, Oregon. Sin embargo, decidió abandonar la institución tras completar el primer semestre y sin contarles a sus padres . Según explicó, no quería gastar el dinero de su familia en algo que no le veía valor.

En su discurso de 2005 en Standford, recordó: “ La verdad es que yo nunca me gradué . En realidad, esto es lo más cerca que jamás estuve a una graduación universitaria. Dejé la Universidad de Reed tras los seis primeros meses, pero después seguí vagando por ahí otros 18, más o menos, antes de dejarlo del todo”.

Respecto de los motivos de su determinación, se refirió a su historia familia. Su madre biológica, Joanne Carole Schieble, era una estudiante joven y soltera que decidió darlo en adopción , con la condición de que sus nuevos padres tuvieran título universitario.

Finalmente, fue adoptado por Paul Jobs y su esposa Clara. No obstante, al enterarse de que ninguno de ellos tenía educación universitaria, Joanne solicitó ante una corte que se cancelara el proceso de adopción. Finalmente, cambió de opinión cuando Paul y Clara prometieron pagarle la matrícula universitaria a su hijo.

“Diecisiete años más tarde fui a la universidad. Elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaba gastando en mi matrícula . Después de seis meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien ”, recordó Steve Jobs.

Si bien reconoció que en un principio sintió miedo, aseguró: “En retrospectiva, fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado”. A partir de entonces, dejó de asistir a las clases obligatorias de su plan de estudio y empezó a meterse en las que le parecían interesantes.

Con apenas 20 años, en abril de 1976, Steve Jobs cofundó Apple Computer Company (ahora Apple) en el garaje de sus padres junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne . Sin embargo, Wayne se fue luego de algunos meses, por lo que Jobs y Wozniak quedaron como los cofundadores principales.

“Trabajamos mucho, y en diez años Apple creció de ser sólo nosotros dos a ser una compañía valorada en dos mil millones de dólares y 4000 empleados”, destacó Steve Jobs en el discurso en Stanford. Los valores de la marca, muchos años después, siguen siendo reconocibles y, en algún sentido, un paradigma sobre cómo hacer distintas cuestiones en esta área de la tecnología.

Fuente: TN