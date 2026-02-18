Simularon ser clientes, robaron una pizzería y escaparon comiendo pizza

NACIONALES

Dos delincuentes asaltaron una pizzería en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. El episodio ocurrió en el local “Punto Muzza” ubicado sobre la Ruta Provincial 8 al 9700.

Según se observa en un video, grabado por las cámaras de seguridad del salón y posteriormente difundido en redes, los delincuentes irrumpieron en la pizzería, arrinconaron a las empleadas hacia la caja registradora y las amenazaron para que les entreguen el dinero.

Si bien el hecho no registró violencia física, se destacó por un detalle particular: luego de sustraer la recaudación y el celular de una empleada, los asaltantes se retiraron del comercio caminando mientras comían unas porciones de pizza que habían tomado del mostrador.

Según contó una empleada del local, los individuos fingieron ser comensales antes de efectuar el robo y se sentaron en el exterior de la pizzería para hacer un pedido.

“Se hicieron pasar por clientes. Entraron en confianza con las chicas y después de tomar la coca, pidieron ir al baño, las chicas les dijeron que sí y entraron”, declaró la mujer en diálogo con TN.

“Son chicas jóvenes, se sienten muy asustadas. No hubo violencia, pero se llevaron los teléfonos, y la poca plata que había. Acá es todo débito y QR”, añadió.

Hasta el momento, los delincuentes permanecen prófugos, aunque el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran sus rostros al descubierto, podría facilitar su identificación.



