Prometían trabajo y vivienda gratis, pero eran asesinos: la pareja china que enterró 51 cuerpos en su casa

NACIONALES

El caso de la pareja que prometía trabajo y vivienda gratis para ocultar que eran asesinos seriales conmocionó a China al descubrirse 51 víctimas enterradas.

Este matrimonio utilizó el engaño sistemático para atraer trabajadores rurales hacia una trampa mortal dentro de su propio hogar.

Los hechos se desarrollaron en la provincia de Shaanxi, en una aldea remota llamada Wangmiao. Allí, Long Zhimin y su esposa, Yan Shuxia , diseñaron un plan macabro que funcionó con precisión quirúrgica durante años.

Su objetivo eran los campesinos humildes que buscaban un futuro mejor tras los cambios económicos del país.

La pareja frecuentaba estaciones de tren y mercados de trabajo informales. Con una actitud amable, ofrecían empleos sencillos en su propiedad, asegurando que los contratados tendrían comida y un lugar donde dormir sin costo alguno.

Esta oferta resultaba irresistible para quienes no tenían nada y confiaban en la palabra del matrimonio . Una vez que los trabajadores llegaban a la vivienda, el destino estaba sellado.

Los asesinos esperaban a que las víctimas se durmieran para atacarlas con herramientas de labranza o elementos contundentes. La frialdad con la que operaban les permitió evitar cualquier tipo de resistencia o gritos que alertaran a los vecinos cercanos.

Tras cometer los crímenes, el matrimonio despojaba a los fallecidos de sus escasas pertenencias. Se quedaban con el dinero, la ropa e incluso las herramientas de trabajo, vendiendo luego estos artículos en ferias locales. Los cuerpos eran arrojados a fosas cavadas en el patio o bajo el suelo de la vivienda .

El descubrimiento de esta masacre ocurrió casi por accidente en mayo de 1985. El hermano de una de las víctimas, que sospechaba del último paradero de su familiar, insistió a las autoridades para que revisaran la casa de los Long.

La policía, inicialmente reacia, decidió realizar una inspección de rutina en el lugar. Al ingresar a la propiedad, el fuerte olor a descomposición fue la primera señal de alerta. Los agentes comenzaron a excavar en el jardín y pronto encontraron los primeros restos humanos.

Lo que parecía un caso de desaparición aislada se transformó rápidamente en el hallazgo de una fosa común con decenas de cadáveres. La magnitud del horror superó cualquier previsión. Durante los días siguientes, los peritos forenses desenterraron un total de 51 cuerpos , algunos de los cuales llevaban años sepultados.

El caso generó un pánico absoluto en la región, ya que nadie sospechaba que detrás de esa fachada de pareja trabajadora se ocultaba tal nivel de sadismo .

Durante el juicio, Long Zhimin mostró una indiferencia que aterró a los presentes. Declaró que sus acciones no eran crímenes, sino una forma de “limpiar” la sociedad de personas que él consideraba inútiles. Esta mentalidad evidenció una psicopatía profunda que no mostraba el más mínimo rastro de arrepentimiento ante los jueces.

Finalmente, el matrimonio fue condenado por sus brutales acciones y ejecutado por el Estado en septiembre de 1985. La historia de la casa de los horrores en Shaanxi permanece como uno de los relatos más espeluznantes de la criminología mundial.

Fuente: TN