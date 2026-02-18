Paro de la CGT: cuáles son los sindicatos y movimientos sociales que se movilizarán al Congreso

NACIONALES

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) , que reúne a varios sindicatos de la CGT y las dos CTA , confirmó que realizará un paro con movilización al Congreso este jueves, el día que suena como más probable para que la reforma laboral sea tratada en Diputados , luego de haber sido sancionada en el Senado.

El objetivo principal de estas movilizaciones es presionar contra la reforma laboral , que los participantes consideran un retroceso en los derechos de los trabajadores.

CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores:

A las 11 horas se llevará a cabo la conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen 1584.

Luego, desde las 12 del mediodía empieza concentración en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación.

La movilización busca presionar contra la reforma laboral , que los gremios consideran un retroceso en los derechos de los trabajadores. A diferencia del paro general de la CGT , esta convocatoria incluye movilización activa en todo el país.

El Gobierno advirtió que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran, aunque los gremios sostienen que el derecho de huelga está protegido por la Constitución .

También habrá ruidazos en distintas esquinas de CABA (Confirmadas hasta el momento):

-Av independencia y Defensa (San Telmo)

-Av Rivadavia y Av Entre Rios ( Congreso)

Fuente: TN