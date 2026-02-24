Nicolás Mattioli fue condenado a 3 años de prisión por atropellar a una ciclista

NACIONALES

El cantante Nico Mattioli fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el homicidio culposo de Claudia Laura Decurgez. El hecho ocurrió en septiembre del 2024 circulaba por la ciudad de Santo Tomé. Además de la pena de prisión condicional, el músico fue inhabilitado para conducir por el término de siete años.





La sentencia fue dictada en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la fiscalía, la querella y la defensa. La audiencia estuvo presidida por la jueza penal Susana Luna, quien homologó el acuerdo alcanzado por las partes.





El hijo de Leo Mattioli fue denunciado el 21 de septiembre de 2024 y luego de tres meses fue imputado por homicidio culposo; aunque jamás se pidió su detención. La víctima de 44 años falleció en el acto y el golpe de la camioneta que manejaba el músico quedó registrado en un video clave dentro del expediente.





De acuerdo con los detalles de lo ocurrido, Claudia circulaba en bicicleta en el mismo sentido que Mattioli que se movilizaba en Ford Ranger. Poco antes de las 8 de la mañana, la ciclista salió despedida por el impacto de la camioneta y cayó a la derecha de la calzada. En ese momento sufrió un traumatismo de cráneo grave y falleció unos momentos después.





La fiscal argumentó que el músico venía manejando de «manera negligente» hacia el este. En el momento del golpe viajaba a 53 kilómetros por hora, dentro de los límites de velocidad establecidos en Santo Tomé y los exámenes médicos posteriores determinaron que no había consumido alcohol ni drogas ilegales.





En tanto, a la hora de reconstruir el episodio, el MPA apuntó que Mattioli detuvo la marcha después del siniestro vial, pero no actuó como se esperaba. «No se comunicó con el 911 ni con ningún otro servicio de emergencias que pudiera asistirla”, aclaró la funcionaria judicial.





“El siniestro vial fue registrado por cámaras de seguridad y en los videos se puede observar la secuencia completa», subrayó.





Finalmente, Marcolín también se refirió a la discusión sobre la capacidad visual de Mattioli. Así como confirmó que el conductor tiene una dificultad oftalmológica, también remarcó que «no transitaba en la camioneta con accesorios que le permitieran mayor amplitud de visión, como espejos retrovisores especiales”.