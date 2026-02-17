Ni lavarropas ni trapo húmedo: cómo lavar las zapatillas de gamuza sin estropearlas

NACIONALES

Es probable que en algún momento hayas tenido que lidiar con zapatillas de gamuza manchadas o con aspecto sucio, especialmente si las usás a diario o en días de lluvia.

Este tipo de calzado es uno de los más delicados, ya que la gamuza se arruina con facilidad cuando entra en contacto con agua en exceso, productos agresivos o métodos de limpieza inadecuados.

Aunque muchas personas recurren al lavarropas o al trapo húmedo para limpiarlas, estas opciones no siempre son las más efectivas y, además, pueden endurecer el material, dejar marcas o arruinar la textura original .

La mejor manera de limpiarlas es utilizando vinagre blanco diluido, un cepillo de cerdas suaves y un poco de bicarbonato , aplicados en seco o apenas humedecidos. Esta combinación permite remover la suciedad superficial y las manchas sin empapar el material ni dañar la gamuza.

Muchos especialistas en cuidado del calzado coinciden en que la clave está en no mojar en exceso la gamuza y trabajar siempre en seco o con mínima humedad . De esta forma, la suciedad se desprende sin necesidad de frotar fuerte ni usar productos agresivos.

Los elementos que componen este método suelen estar en casa, lo que lo convierte en una alternativa económica y práctica frente a productos específicos para gamuza. Además, siempre es recomendable revisar las indicaciones del fabricante para asegurarse de prolongar la vida útil del calzado y mantenerlo en buen estado por más tiempo.

Fuente: TN