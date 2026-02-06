Murió otro argentino que combatía para Ucrania contra Rusia: quedó en medio de un ataque con drones y misiles

NACIONALES

Un joven argentino que combatía para el ejército de Ucrania murió durante las últimas horas como consecuencia de un bombardeo ruso con drones y misiles en la región de Járkiv, en el noreste del país.

Se trata del misionero Cristian Airala, de 27 años y quien había nacido en la ciudad de Puerto Iguazú. Cumplía funciones en una unidad de asalto, que iba hacia la zona de combate cuando fue alcanzada por el ataque.

Dentro de este hecho también perdieron su vida dos ciudadanos colombianos que integraban el mismo grupo.

Fuente: Clarín