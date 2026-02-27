Murió el "Carnicero de San Andrés de Giles": Asesino serial condenado a perpetua por matar a sus padres y hermanos

NACIONALES





Luis Fernando Iribarren, conocido como "El carnicero de San Andrés de Giles" y condenado por asesinar a cinco integrantes de su familia, falleció a los 61 años como consecuencia de un cuadro grave de neumonía. La muerte se produjo en el Hospital Mi Pueblo, ubicado en Florencio Varela.

De acuerdo con lo informado por medios locales, la muerte del asesino ocurrió el domingo 22 de febrero, aunque la noticia se hizo pública cuatro días más tarde.

Iribarren había sido trasladado al centro de salud desde la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde cumplía una condena a prisión perpetua por los crímenes perpetrados entre 1986 y 1995.

El hombre fue hallado culpable por el asesinato de su tía, quien padecía cáncer, en 1995. Además, confesó haber matado a su padre, Luis Iribarren (49); a su madre, Marta Langgebein (42); y a sus hermanos, Marcelo (15) y María Cecilia (9).

Tras cometer los homicidios, dispersó los restos de sus familiares en un campo de su propiedad en la localidad de Tuyutí, en las cercanías de San Andrés de Giles.

En su declaración, aseguró que actuó por "bronca" y que, para justificar la ausencia de su familia ante vecinos y conocidos, sostenía que se habían trasladado a Paraguay por una deuda con un prestamista.

En 2024, mientras se encontraba detenido -había pasado por cinco cárceles- obtuvo autorización para cursar estudios en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mediante el régimen de salidas transitorias.

Sin embargo, durante una de esas salidas se fugó y permaneció prófugo durante más de diez días, hasta que fue localizado en la provincia de Santiago del Estero.



