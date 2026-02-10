MADARIAGA: Un auto volcó en la Ruta 74 y sólo hubo daños materiales

MADARIAGA

Un vehículo protagonizó este mediodía un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Provincial 74, a la altura del kilómetro 16 entre Madariaga y Pinamar, sin que se registraran personas heridas.





El hecho ocurrió cerca de las 12 horas según supo CNM, en la mano descendente. Por causas que se intentan establecer, la conductora de un Chevrolet Meriva perdió el control del rodado, salió de la calzada y terminó volcando sobre el cantero central.





El auto era conducido por una mujer de 38 años, quien viajaba acompañada por un hombre de la misma edad y un menor de 12 años. A pesar de la violencia de la maniobra, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales.





Tras el siniestro se solicitó la intervención de una grúa de Aubasa para retirar el vehículo. La coordinación del tránsito y las tareas preventivas fueron realizadas por la Policía Vial.



