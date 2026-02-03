MADARIAGA: Santoro analizó el verano, la crisis económica y el desafío de sostener eventos que mueven a toda la ciudad

MADARIAGA

En una extensa entrevista radial, el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, trazó un panorama realista sobre el momento que atraviesa el municipio en pleno verano: calor intenso, mucha actividad y un contexto económico complejo que condiciona cada decisión de gestión, pero sin resignar el objetivo de seguir avanzando.





Santoro reconoció que el inicio de 2026 no trajo alivio respecto del año anterior. “Las complicaciones no cambian por cambiar de año”, afirmó, y sostuvo que la crisis económica atraviesa a todos los sectores, más allá de banderas políticas. En ese marco, remarcó que hoy “ya nadie puede desconocer que estamos atravesando un momento muy dificultoso”, donde incluso quienes tienen trabajo “no llegan firmemente a fin de mes”.





Esa realidad golpea de lleno a los municipios. Según explicó, cuando el Estado nacional o provincial se retira de determinadas funciones, “siempre está el municipio o la gente termina recurriendo al municipio”. Uno de los principales problemas es la cobrabilidad de tasas: pese a planes de pago y moratorias, la respuesta es baja. “De diez pagan tres”, graficó, aclarando que no se trata de tasas caras sino de ingresos que quedaron rezagados frente a los costos reales de los servicios.





En ese sentido, el intendente puso ejemplos concretos para dimensionar el valor de lo que presta el Estado local. Señaló que retirar residuos todos los días de manera privada tendría un costo imposible para un vecino y recordó que, además, el municipio sostiene servicios como el hospital, que insume alrededor del 41% del presupuesto. “Tenemos que consustanciarnos con el valor real de las cosas”, expresó, al tiempo que reconoció que, aunque la inflación parezca haberse desacelerado, “hay aumentos todos los días” en insumos y tarifas.





Santoro también se refirió a la situación salarial, remarcando que el problema no es exclusivo del sector público. “Hoy no le alcanza a nadie”, dijo, y subrayó que trabajadores del ámbito privado atraviesan las mismas dificultades. Aun así, insistió en la necesidad de no bajar los brazos y seguir adelante.





Uno de los ejes centrales de la entrevista en Radio Tuyú fue el Rally Argentino, un evento que Madariaga volverá a recibir y que representa un enorme desafío económico. El jefe comunal explicó que traer la competencia requiere una inversión importante, pero que el impacto positivo se multiplica varias veces en la economía local. “Lo que deja el rally se multiplica por cinco, seis o siete veces”, aseguró.





Sin embargo, aclaró que el municipio hoy no puede afrontar solo ese costo. Madariaga no cuenta con tasa turística, lo que obliga a buscar acompañamiento privado. En ese punto, Santoro apeló a la conciencia colectiva: hoteles, restaurantes, supermercados, estaciones de servicio y hasta viviendas particulares se benefician con el movimiento que genera el rally. “Si todo tiene que salir del Estado, es imposible realizarlo”, advirtió, y pidió que quienes obtienen mayor beneficio también colaboren para hacerlo posible.





El intendente fue claro al marcar una tensión habitual: muchas veces se reclama la realización de eventos, pero al momento de aportar, “nadie aporta y después todos se benefician”. Recordó que el Estado no está obligado a organizar estas actividades, pero lo hace porque entiende su impacto económico y social. “Esto también es un principio solidario”, sostuvo.





Santoro destacó además el trabajo conjunto de referentes locales del automovilismo, como Oscar “el Flaco” Milani, Alejandro Flores y el dirigente cordobés del Rally Argentino Fernando Scarlatta, a quienes reconoció como figuras clave para que Madariaga siga siendo sede de una fecha única del calendario nacional. Valoró especialmente la voluntad de sentarse a la misma mesa y trabajar juntos, incluso cuando en otros niveles hay disputas o presiones. “A mí como intendente me resuelve mucho y me ayuda mucho”, afirmó.





Más allá del rally, el jefe comunal repasó la intensa agenda cultural y turística de la ciudad: carnavales, ferias, fiestas populares, Noches Camperas, La Pasión, la Semana de Argentino Luna y la creciente oferta en localidades como Juancho. Según remarcó, Madariaga ha crecido de manera sostenida en esta materia, gracias al trabajo conjunto entre el Estado y los privados.





En el plano financiero, Santoro fue contundente al señalar una de las mayores dificultades estructurales: la caída de la coparticipación. Aseguró que en los últimos diez años Madariaga perdió alrededor de un 25%, lo que equivale hoy a unos 4.000 millones de pesos. “Imaginate todo lo que podríamos hacer con esos recursos”, reflexionó, al tiempo que remarcó que, pese a ese recorte, el municipio sigue funcionando, ajustando números y manteniendo las cuentas ordenadas.





También abordó decisiones difíciles, como la reducción de traslados sanitarios por falta de recursos. Aclaró que no se trata de despilfarro, sino de una realidad económica que obliga a priorizar. “No podemos gastar más de lo que ingresa”, afirmó, recordando que ese principio de administración responsable se aplica en Madariaga desde hace años.





A modo de cierre, Santoro dejó un mensaje que atravesó toda la entrevista: la necesidad de unirse y trabajar en conjunto. Señaló que la división permanente no es solo política, sino que se replica en todos los ámbitos de la sociedad. “Siempre estamos buscando dividir en lugar de unirnos”, lamentó, y llamó a rescatar aquello que une a los argentinos para poder salir adelante.





En medio de un contexto adverso, el intendente insistió en que Madariaga sigue de pie, con actividad, eventos y proyectos, sosteniéndose con esfuerzo, gestión y un fuerte llamado a la responsabilidad y la solidaridad colectiva.