MADARIAGA: recrudecieron los casos de violencia, amenazas y lesiones en la última semana

MADARIAGA

En el transcurso de los últimos días se registró en General Madariaga un marcado aumento de intervenciones policiales vinculadas a hechos de violencia de género, amenazas y lesiones, situaciones que encendieron alertas en el ámbito judicial y en los equipos de asistencia a las víctimas.





El punto de partida de esta seguidilla fue el episodio que tomó estado público el 2 de febrero, cuando un hombre atacó a golpes a su pareja y el caso derivó en actuación de la justicia. A partir de allí, prácticamente cada jornada sumó nuevos llamados al 911, denuncias y medidas urgentes.





Un día después, según los registros de CNM, una joven de 22 años denunció que su ex pareja se presentó en su vivienda y retiró al hijo que tienen en común sin autorización. Cuando la mujer fue a buscar al menor, aseguró haber recibido amenazas de muerte, insultos por parte de familiares del acusado y hasta un golpe de puño en el brazo por parte de otro hombre. La víctima solicitó prohibición de acercamiento y botón antipánico, y fue asistida en el hospital local para la constatación de lesiones.





Ese mismo día, personal policial acudió a otra intervención por una discusión de pareja en la vía pública. Al llegar, los efectivos constataron que el agresor había empujado y tomado del cuello a la mujer. La Fiscalía avaló la aprehensión y dispuso las diligencias de rigor bajo la figura de lesiones doblemente agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.





La racha continuó el 4 de febrero, cuando se denunció un nuevo conflicto entre integrantes de una pareja. En ese caso, según supo CNM, el hombre manifestó haber sido amenazado con una cuchilla. La mujer fue aprehendida en el lugar, aunque horas más tarde la fiscalía ordenó su libertad tras cumplirse los pasos legales correspondientes.





En medio de este escenario cargado de tensión, también se registró otra causa por lesiones ocurrida en una estación de servicio, cuando un inspector de tránsito resultó herido en ambos pies al intentar identificar a un motociclista que, según denunció, lo embistió y escapó. Si bien este hecho no está encuadrado como violencia de género, forma parte de la violencia urbana que se percibe en Madariaga.





La repetición de episodios en un lapso tan corto refleja una semana especialmente compleja para la ciudad, con múltiples víctimas.





El caso más resonante fue el ocurrido sobre Martínez Guerrero donde una mujer rompió a martillazos la camioneta de su ex pareja y los videos hicieron que la historia se hiciera viral y llegara a medios nacionales.





Mientras avanzan las actuaciones, desde los organismos competentes remarcan la importancia de denunciar de inmediato y de sostener las medidas de protección para evitar nuevas agresiones.