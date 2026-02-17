Internaron a Alberto Samid en un hospital de Punta del Este por un virus en la sangre

NACIONALES





En las últimas horas internaron en Punta del Este, Uruguay, al empresario Alberto Samid, de acuerdo a lo que confirmó su esposa, Marisa Scarafía. En un mensaje en las redes sociales, la mujer indicó que se le detectó un virus en la sangre y que “El Rey de la Carne” necesita un traslado urgente a Buenos Aires.





“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, describió Scarafía desde la cuenta de X de Samid.





Fue tras eso que le pidió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, y a intendentes, que dispongan de los medios para que el empresario sea trasladado en avión sanitario a la Argentina. “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor gobernador, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.





Y cerró: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él. Muchas gracias de todo cerrazón por lo mucho o poco que puedan hacer”.