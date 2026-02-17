El cambio que se espera ahora en la Costa tras uno de los mejores fines de semana del verano por el carnaval

NACIONALES

Kit de playa revisado -reposera, equipo de mate, agua para "Bencho", su inseparable perro-, María Fe sale al pasillo del piso 8, llama al ascensor y pronto se da cuenta que este fin de semana es distinto: alternativamente, cada uno de los tres ascensores fue de la azotea a la planta baja y viceversa, sin escalas, y cuando al fin alguno se detenía y abría la puerta, iba con capacidad completa. "No pasó en toda la temporada: el edificio explotado de gente" , cuenta ya bajo la sombrilla, después de la demora inusual para salir de su casa.

Así, como esta torre de Gascón y la costa, funcionó la ciudad durante este fin de semana de Carnaval, y las cifras lo respaldan: el turismo creció un 17% en relación a la misma fecha del verano pasado.

La dinámica se repitió en el tránsito hacia la zona sur a media mañana del lunes feriado, camino a las playas más alejadas, en los estacionamientos cercanos a la costa -en cualquier punto-, o el domingo cuando el clima "no acompañó" para la playa (arrancó lluvioso, luego se mantuvo nublado y a la tardecita refrescó) y llevó a todos a recorrer la ciudad de punta a punta: gastronómicos y comerciantes agradecidos . Si hasta aquí el verano fue transitado por un turismo gasolero y cauteloso, este Carnaval funcionó como un desahogo.

En el último tramo del fin de semana largo de Carnaval, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) comunicó estadísticas que convalidan la expectativa que tenían los operadores del sector para estos cuatro días. Confiaban en que iba a superarse en números los registrados en el mejor de enero, cuando tuvo su repunte a mitad de mes. Son datos provisorios publicados por La Capital , el diario local, que indican que entre el jueves 12 y el domingo 15 de febrero llegaron 232.989 turistas a la ciudad.

La cifra, comparada con el mismo fin de semana del año pasado, representa un 17,2% de crecimiento. En 2025, los feriados de Carnaval se celebraron en marzo, lo que entonces, de algún modo, alargó la vida de la temporada de verano .

Esa diferencia de calendario no es menor. El año pasado el Carnaval funcionó como un respirador artificial para un marzo que da inicio a la temporada baja; este febrero lo hizo como un potenciador, una inyección de alto voltaje a mitad del segundo mes, con casi un cuarto de millón de personas circulando por la ciudad (330 mil si se toman en cuenta las que pasaron la semana completa aquí).

En 2025, en la Ciudad de Buenos Aires las clases arrancaron el 25 de febrero y los feriados sirvieron como un bonus track de las vacaciones. Este año la fecha es la misma, pero ya no habrá yapa de temporada. En la Provincia de Buenos el año pasado las clases arrancaron el 5 de marzo, después de carnaval. Este año, el 2.

La logística del verano marplatense -como los ascensores de María Fe-, sintió el vértigo de sus mejores momentos. Los empresarios del sector reconocen que desde el viernes y hasta el domingo los niveles de ocupación estuvieron por encima del 90% , y hablan de haber vivido "lo mejor" de la temporada.

La gastronomía también tuvo su fin de semana dorado, no solo por el buen número de viajeros, también por una celebración que apuntala reservas de bares y restaurantes, la coincidencia perfecta con San Valentín. Fue el preludio de un domingo nuboso que lejos de ser un traspié, empujó al turista a las calles, a los centros comerciales de la ciudad, a ubicarse en su mesa favorita.

"Fue muy bueno, el mejor de la temporada. Hubo coincidencias afortunadas, Carnaval, Día de los Enamorados, recambio, y tuvimos fila de gente afuera esperando mesa. No había ocurrido. Para Mar del Plata, la verdad, excelente", resume Jorge Olsen, al frente de un clásico distinguido de la gastronomía local, El palacio del Bife.

La ciudad, dice al referirse a los vaivenes de la temporada, "no es ajena a la situación del país, fluctúa en función de la economía, pero es sólida".

Ante semejante movimiento, el contraste para los días que vienen será inevitablemente muy marcado, una suerte de "resaca" tras la fiesta. Sin embargo, Mar del Plata no baja la persiana.

La temporada no termina, se repliega hacia un ritmo más calmo con la cartelera teatral firme al menos hasta fin de mes, con fechas de conciertos y de festivales de electrónica, y los balnearios -para aquellos que los eligen ante las playas públicas- permanecen activos hasta que marzo diga basta, alguno incluso hasta Semana Santa.

Fuente: Clarín