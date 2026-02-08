IMÁGENES SENSIBLES: Intercedió para defender a la hija de su pareja en una pelea a la salida de un boliche en Batán y lo mataron

La muerte del hombre de 30 años atacado a la salida de un boliche en Batán sumó en las últimas horas nuevos elementos a la investigación judicial. El episodio, que comenzó con una pelea entre adolescentes dentro del local bailable y continuó en la vía pública, terminó con una agresión brutal que derivó en el fallecimiento de la víctima tras varias horas de internación.





De acuerdo con los datos incorporados a la causa, todo ocurrió durante la madrugada del domingo en la zona de Colectora y calle 132. Allí se produjo una discusión entre jóvenes vinculadas tanto al entorno del agresor como al de la víctima. “La pelea fue entre allegadas a la familia del agresor y a la de la víctima. Por cuestiones de chicos se terminaron peleando y pasó de una agresión verbal a las manos”, detallaron fuentes judiciales.





En medio de esa situación intervino el hombre que luego resultaría gravemente herido. Según reconstruyeron los investigadores, intentó frenar los golpes para evitar que continuaran atacando a la hija de su pareja y a una amiga de la menor.





Fue en ese momento cuando apareció el joven de 18 años hoy detenido. Siempre según la acusación, el sospechoso lo golpeó, lo hizo caer al suelo y, mientras estaba indefenso, le aplicó una patada. Instantes después regresó y volvió a agredirlo con otro puntapié en la cabeza.





Testigos registraron la secuencia con teléfonos celulares. En las imágenes se observa a la víctima tendida, inconsciente y con una lesión de extrema gravedad, incluso con convulsiones.





El hombre fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Los médicos constataron un traumatismo de cráneo severo, con compromiso neurológico crítico, y quedó internado con asistencia respiratoria. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento.





A partir del desenlace, la calificación penal se agravó. El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la investigación, imputó al joven por homicidio agravado, al considerar que el ataque se produjo aprovechando la indefensión de la víctima.





Durante el procedimiento también fue demorada una mujer de 24 años, señalada por haber intentado obstaculizar el accionar policial en medio del operativo.

La imagen del acusado





El cuerpo del hombre fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, mientras la fiscalía avanza con la toma de testimonios y el análisis de los videos que registraron el momento de la agresión. El imputado será indagado en las próximas horas.