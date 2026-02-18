Horror en Santiago del Estero: detuvieron a un hombre que se filmaba abusando de su hija de 15 años

NACIONALES

Un joven descubrió que su papá abusaba de su hermana , una adolescente de 15 años con retraso madurativo, y filmaba los ataques. Ante esta situación lo denunció y luego de un allanamiento la policía detuvo al sospechoso.

El caso se dio a conocer en las últimas horas, pero la denuncia fue radicada a principios de febrero en la localidad de Moreno, en Santiago del Estero.

Según precisaron fuentes policiales a los medios locales, el sospechoso es un hombre de 51 años que quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente.

La investigación comenzó luego de que otra hermana de la víctima (17) le contara a su hermano mayor —un joven de 24 años que vive en otra ciudad— que la menor de la familia era abusada sexualmente por su padre.

Sumado a esta aberrante situación, le informó que el acusado grababa a la chica y que la sometía desde los 11 años, cuando la madre se ausentaba de la casa para ir a trabajar.

Ante esta situación, el joven buscó el teléfono y efectivamente encontró los videos que documentaban los ataques contra la menor.

De esta manera, se presentó de inmediato en la Comisaría 44 de Tintina para radicar la denuncia . Según su desgarrador testimonio, los ataques llevaban más de cuatro años.

En el caso intervino la fiscal Daniela Yslas , integrante de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, que ordenó de manera urgente que la adolescente sea examinada por el médico de Sanidad.

Tras ello, el profesional constató lesiones compatibles con abusos de vieja data, lo que precipitó las medidas judiciales.

Con el informe médico y la denuncia en mano, la fiscal solicitó a la jueza de Control y Garantías la inmediata orden de allanamiento.

Durante el fin de semana largo, los efectivos llevaron adelante el procedimiento y detuvieron al agresor .

El acusado permanece bajo custodia y se espera que en los próximos días sea trasladado a la capital de la provincia para su declaración indagatoria.

Por otro lado, desde la fiscalía ordenaron que la menor quede a cargo de su hermano. Personal de la Seccional 44 de Tintina, Moreno, estuvo a cargo del procedimiento. El caso está en manos de la jueza de Control y Garantías con competencia juvenil, Érika Casagrande.

Fuente: TN