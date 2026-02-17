Hervir cáscaras de limón, canela y jengibre: por qué lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de los trucos caseros, hay distintas opciones que se pueden usar en el hogar. Uno de ellos es el que se logra a partir de hervir cáscaras de limón , canela y jengibre .

El secreto está en que cuando se juntan estos tres ingredientes, se liberan aceites esenciales y aromas naturales que pueden transformar el ambiente de tu casa en pocos minutos, con un perfume cítrico, cálido y ligeramente picante.

A medida que el agua se evapora, el aroma empieza a expandirse por toda la casa . Si querés prolongar el efecto, podés agregar más agua.

Fuente: TN