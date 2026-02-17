Home Ads
NACIONALES

Hervir cáscaras de limón, canela y jengibre: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Redacción CNM febrero 17, 2026

En el mundo de los trucos caseros, hay distintas opciones que se pueden usar en el hogar. Uno de ellos es el que se logra a partir de hervir cáscaras de limón , canela y jengibre .

El secreto está en que cuando se juntan estos tres ingredientes, se liberan aceites esenciales y aromas naturales que pueden transformar el ambiente de tu casa en pocos minutos, con un perfume cítrico, cálido y ligeramente picante.

A medida que el agua se evapora, el aroma empieza a expandirse por toda la casa . Si querés prolongar el efecto, podés agregar más agua.

Fuente: TN


