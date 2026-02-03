En pleno pico de calor, llegaron las tormentas con granizo a CABA y el Gran Buenos Aires: la temperatura cayó hasta 10 grados

El intenso calor se instaló definitivamente en gran parte del país en el arranque de febrero y promete tener varios capítulos. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las advertencias por las altas temperaturas que comenzarán este mismo martes. Hay alerta amarilla para CABA y el Gran Buenos Aires. Pero hubo una novedad, fuera de los planes: la tormenta llegó al AMBA y en algunos sectores vino con granizo .

En pocas horas, las advertencias del SMN giraron. Hasta ayer había alertas rojas y amarillas para Buenos Aires y ocho provincias. Pero las advertencias cambiaron. Ahora hay tres provincias en alerta roja: el este de Neuquén, el norte de Río Negro y el oeste de La Pampa.

A ellas se suman siete con alerta amarilla. Además de CABA y el GBA, afecta al norte y al sur de la provincia de Buenos Aires; todo Santa Fe y Entre Ríos; casi todo Corrientes, el norte de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero.

El calor agobiante había llegado para quedarse en el AMBA y, tal como se anticipó, el pico fue este martes a las 13, con 37 grados. Así, superó las previsiones de temperatura máxima (que era 36 grados), que marcaban a este martes como la jornada más caliente de la semana. A las 15, además, la temperatura marcaba 34.4°C, pero la sensación térmica trepaba a 37.3.

El agua ya llegó al GBA y a la Ciudad . Y trajo alivio. El cielo se nubló pasado el mediodía en el Área Metropolitana. Y crecieron las probabilidades de tormentas aisladas. De hecho, el SMN publicó a las 14.36 un aviso de corto plazo para la zona oeste del Gran Buenos Aires, por "tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo".

Minutos más tarde emitió un mensaje similar para zona sur, zona norte y Ciudad de Buenos Aires.

En algunos barrios hubo un respiro , con una caída en la temperatura. En Adrogué, vecinos reportaron una baja de más de 10 grados y los datos oficiales indican que en Laferrere el termómetro pasó de 36.4°C a 31°C entre las 14 y las 15. En la Ciudad, en tanto, quedaron atrás los 37°C del mediodía y a las 16 había 27.1°C.

En el AMBA, para el miércoles seguirá el calor. Habrá una mínima de 23 grados y la máxima llegará a 33°C. La jornada se presentará algo nubosa con vientos que rotarán entre el Este y Sudeste.

Será un día clave para saber si se confirma, en términos técnicos, la tercera ola de calor de la temporada. Se necesitan en el AMBA más de 22 grados de mínima y más de 32.3°C de máxima, durante tres jornadas consecutivas. La condición ya se cumplió el lunes y, por ahora, también este martes. Por eso, el miércoles es clave para que se declare oficialmente la ola de calor.

El jueves las temperaturas se sostendrán con mínima de 23 °C y máxima de 33 grados. La diferencia con respecto al miércoles es que va a llover y esto traerá bastante alivio. La jornada se presentará muy nubosa y con chaparrones aislados que comenzarán durante la madrugada. Por la mañana el viento será del sector Norte y rotará hacia el oeste para la primera parte de la tarde.

Según el SMN, recién para el viernes se notará el cambio de temperatura . La mínima será de 19°C, pero las máximas rondarán entre los 27 y 28 grados. Durante la mañana continuarán las nubes, aunque por la tarde se irán disipando. Las condiciones climáticas serán más templadas y marcará el cierre de la ola de calor.

