El duro relato de la hija de la mujer asesinada en Termas de Río Hondo: “La están encontrando por partes”

La conmoción por el crimen de Ramona Emilia Medina se trasladó este martes a las calles de la ciudad de Termas de Río Hondo , donde amigos, familiares y vecinos de la víctima cortaron el tránsito frente a la Comisaría 50 para exigir avances concretos en la investigación.

Entre carteles y pedidos de justicia, Edith Medina , hija de la mujer asesinada, se quebró al describir el calvario que atraviesa su familia.

“A mi mamá la están encontrando parte por parte, y es algo cruel” , expresó angustiada, replicó El Liberal.

Según relataron, la mujer padecía depresión y una cirrosis descompensada que la mantenía en un estado de vulnerabilidad.

Edith apuntó directamente contra el principal acusado y único detenido por el hecho: “Me gustaría saber si mi mamá no ha sufrido cuando ha recibido tremenda tortura. No creo que haya una persona tan cruel como este tipo, que le hizo tanto daño a una persona indefensa”.

Se trata de Ricardo Luis Bustamante , un hombre de 38 años con el que la víctima había iniciado recientemente una relación.

El testimonio del sospechoso fue clave para que los investigadores encontraran los restos calcinados de la mujer, envueltos en una sábana en la parte trasera del cementerio local.

“Si yo hubiese sabido que era golpeador , que tenía denuncias, que tenía restricción de acercamiento, hubiese cortado esa relación”, lamentó Edith, en diálogo con Canal 7 de Santiago del Estero.

Y remarcó: “Voy a presentar un abogado porque necesito saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad. ¿Qué le hizo para que él llegara a hacerle lo que le hizo?”

El reclamo de la familia es tan concreto como desesperado: que se encuentren todos los restos de Ramona y que la Justicia actúe con celeridad.

“Quiero estar tranquila sabiendo que mi mamá está descansando en paz”, cerró la hija, quien advirtió que continuará impulsando la investigación.

Ramona había desaparecido el domingo y desde entonces su paradero era un misterio. Recién el lunes, tras la confesión de Bustamante, los investigadores llegaron a un campo lindero a un cementerio, donde encontraron parte del cuerpo quemado y envuelto en una frazada.

Según detallaron medios locales, faltaban extremidades y el cráneo , por lo que las pericias forenses deberán establecer si las lesiones que sufrió se deben al fuego o a la acción de animales.

La principal hipótesis es femicidio . Los expertos buscan determinar si la víctima fue incendiada con vida , el horario tentativo de muerte y si actuó una sola persona .

El caso quedó a cargo del fiscal coordinador de Las Termas de Río Hondo, Gustavo Montenegro.

Fuente: TN