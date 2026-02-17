El acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en Villa Elvira dijo que chocó porque se quedó dormido

Luego de entregarse a la policía, se conocieron las primeras declaraciones del sospecho de atropellar y matar en La Plata a la joven de 18 años Eugenia Carril . El hombre de 41 años, que este domingo se presentó de en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), contó que el choque ocurrió porque se quedó dormido mientras manejaba.

Según consignó el portal de noticias 0221 , el acusado describió ante el fiscal que el viernes volvía “muy cansado de trabajar” y en momentos en que circulaba por la zona de la calle 96 “cabeceó dos veces” cuando conducía su Chevrolet Meriva de vuelta hacia su casa, en Villa Elvira .

En ese instante, de acuerdo con el relato, “sintió un golpe seco” que le generó “pánico” porque creyó que le habían tirado una piedra al auto para hacer que se detuviera y robarle. Por eso, dijo, no se detuvo y continuó su camino tocando bocina.

En tanto, detalló que esa noche se fue a dormir sin saber lo que había sucedido y que recién al día siguiente, tras observar los daños en el vehículo, empezó a entender. Fue así que se puso en contacto con una abogada y se presentó ante las autoridades policiales.

El cuerpo de Eugenia Carril fue encontrado el sábado en una zanja , en las calles 3 y 96. La habían atropellado el viernes a la noche, cuando volvía de la facultad.

El terrible episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y en el video, que captó la escena sucedida entre las 22.26 y las 22.28 a varios metros de distancia, se ve al auto que circula a alta velocidad y que hace maniobras zigzagueantes en una maniobra de huida.

Fuentes de la investigación indicaron al mismo portal web de noticias que la Fiscalía 12 de la capital bonaerense continúa en la búsqueda de pruebas para establecer la responsabilidad penal de Julio Cornelio G.T , el imputado de 41 años y nacionalidad peruana.

Por su parte, desde la defensa de la familia de la chica, indicaron que el acusado no logró contestar preguntas con exactitud y afirman que el panorama para el conductor es complicado.

En este escenario, el juez de Garantía Juan Pablo Masi ordenó la detención de Julio Cornelio luego de su declaración y después de que la fiscalía tuviera los elementos necesarios para vincularlo con la muerte de la joven. La acusación es por “ homicidio culposo agravado por abandono de persona ”.

Como contó Clarín , Julio Cornelio hace "changas" de pintura y mantenimiento de viviendas . Para llegar hasta él se concretaron varios allanamientos en la madrugada del sábado. Fueron hasta la casa de la ex pareja y de la ex suegra. " Cuando se vio acorralado, decidió presentarse en la DDI ", explicó uno de los investigadores.

El auto había aparecido minutos antes de la entrega en 5 y 57, con el parabrisas roto en el sector del acompañante. También tenía el capot despintado, un detalle que les facilitó a los investigadores la identificación de la camioneta. Lo hallaron en pleno centro de la ciudad, a dos cuadras de la sede de los Tribunales penales, donde este lunes fue sometido a indagatoria.

Fuente: Clarín